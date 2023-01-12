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Oleg Salyukov has arrived in Belarus
قائد القوات البرية الروسية أوليغ ساليكوف في بيلاروسيا اليوم
روسيا و أوكرانيا

قائد روسي بارز يتفقد "الاستعداد القتالي" في بيلاروسيا

أوكرانيا تحذر من أن بوتين قد يحاول استخدام بيلاروسيا لشن عملية برية جديدة عليها من جهة الشمال

العربية.نت
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قالت وزارة دفاع بيلاروسيا إن وفداً برئاسة قائد القوات البرية الروسية أوليغ ساليكوف زار البلاد اليوم الخميس لتفقد الاستعداد القتالي لقوة مشتركة تتمركز هناك.

وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من تعيين ساليكوف كأحد نواب قادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أحدث سلسلة من التعديلات في القيادة العسكرية الروسية.

وعززت موسكو وحليفتها المقربة مينسك قواتهما العسكرية المشتركة في بيلاروسيا وتعتزمان إجراء مناورات جوية مشتركة هناك بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

وتشكل المناورات جزءًا من تحرك دفع أوكرانيا إلى التحذير من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحاول استخدام بيلاروسيا لشن عملية برية جديدة على أوكرانيا من جهة الشمال.

مناورات للجيش الأوكراني على حدود بيلاروسيا هذا الشهر تحسباً لأي هجوم جديد
مناورات للجيش الأوكراني على حدود بيلاروسيا هذا الشهر تحسباً لأي هجوم جديد
جندي روسي تهرّب من القتال في أوكرانيا.. وهذا عقابه العرب والعالم روسيا و أوكرانيا جندي روسي تهرّب من القتال في أوكرانيا.. وهذا عقابه

وسمح ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لبوتين باستخدام بلاده لتكون واحدة من نقاط انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي، عندما أخفقت القوات الروسية في محاولة للاستيلاء على العاصمة كييف.

ويقول محللون عسكريون إن روسيا استخدمت أيضاً منشآت بيلاروسيا لتدريب الجنود الذين تم استدعاؤهم في سبتمبر الماضي لتعزيز القوات الروسية في أوكرانيا.

لكن بيلاروسيا لم ترسل قواتها إلى أوكرانيا لدعم "العملية العسكرية الخاصة" لروسيا هناك.

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