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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - رويترز
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: تحطم مروحية وزير الداخلية "مأساة مروعة"

الرئيس الأوكراني يؤكد أن "الألم لا يوصف" بعد مقتل دينيس موناستيرسكي و17 آخرين اليوم قرب كييف

العربية.نت
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني، اليوم الأربعاء، قرب كييف "مأساة مروعة".

وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف. تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم. الألم لا يوصف".

هذا وقال مسؤولون أوكرانيون إن 18 شخصاً، من بينهم وزير الداخلية ومسؤولون كبار آخرون في الوزارة وثلاثة أطفال قُتلوا صباح اليوم حينما سقطت طائرة هليكوبتر بالقرب من روضة أطفال خارج كييف.

وأفاد حاكم منطقة كييف بإصابة 29 شخصا، من بينهم 15 طفلاً، عندما سقطت الطائرة في منطقة سكنية في بلدة بروفاري على مشارف شرق العاصمة.

وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي (أرشيفية)
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  • وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي (أرشيفية)
  • من مكان تحطم المروحية
  • من مكان تحطم المروحية
(3 صور)
وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي (أرشيفية)
وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي (أرشيفية)
من مكان تحطم المروحية
من مكان تحطم المروحية
من مكان تحطم المروحية
من مكان تحطم المروحية
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وشوهدت عدة جثامين مغطاة داخل فناء بالقرب من روضة الأطفال التي تضررت جراء الحادث. وانتشر رجل الطوارئ في موقع الحادث.

وقال قائد الشرطة الوطنية إيهور كليمينكو، إن وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي قُتل هو ونائبه يفهيني ينين ومسؤولون كبار آخرون بالوزارة في سقوط الطائرة الهليكوبتر التابعة لخدمة الطوارئ الحكومية.

ولم يرو المسؤولون سبب التحطم. ولم يشر المسؤولون الأوكرانيون إلى أي هجوم روسي في المنطقة في وقت سقوط الطائرة.

وسيكون وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، المسؤول عن الشرطة والأمن داخل أوكرانيا، المسؤول الأوكراني الأرفع مستوى الذي يلقى حتفه منذ بدء الحرب.

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