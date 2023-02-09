روسيا: مستعدون للعمل على منطقة آمنة حول زابوريجيا

قالت روسيا الخميس إنها مستعدة لمواصلة العمل على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، بعدما اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية المملوكة للدولة "روس أتوم" في موسكو مع رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا بعد فترة وجيزة من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في العام الماضي. ووقعت المحطة تحت وطأة القصف المتكرر، وتنحي كل من موسكو وكييف باللوم على بعضهما البعض وتتبادلان الاتهامات بإثارة مخاطر حدوث كارثة نووية.

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ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة آمنة حول المحطة للحيلولة دون حدوث مزيد من الأضرار جراء القصف واستخدام الأسلحة الثقيلة.

وقالت "روس أتوم": "تحدث رافاييل غروسي لتعزيز مبادرته بشأن إنشاء منطقة لضمان السلامة النووية والمادية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وأضافت الشركة: "عبّر أليكسي ليخاتشيف (الرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم) عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذ مبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".