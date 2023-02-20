زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر "فادحة" في شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد إن جيش بلاده يلحق خسائر "فادحة" بالقوات الروسية بالقرب من بلدة فوهليدار في منطقة دونباس الشرقية.

وأضاف في خطابه الليلي المصور: "الوضع معقد للغاية. نحن نقاتل. نحن نكسر الغزاة ونكبد روسيا خسائر فادحة".

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وأشار زيلينسكي إلى عدة بلدات في دونباس، حيث يتركز القتال منذ شهور، قائلاً "كلما تكبدت روسيا المزيد من الخسائر، في دونباس.. في باخموت وفوليدار ومارينكا وكريمينا، أسرعنا في إنهاء هذه الحرب بانتصار أوكرانيا".

3 قتلى في قصف روسي قرب خيرسون

يأتي هذا بينما أعلنت السلطات الإقليمية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في قصف روسي قرب خيرسون بجنوب أوكرانيا الأحد.

وقالت إدارة منطقة خيرسون على تلغرام "أطلق الجيش الروسي صباح الأحد نيران المدفعية على بلدة بورغونكا".

وتقع بورغونكا على بعد 60 كيلومتراً شمال شرق خيرسون قرب نهر دنيبر الفاصل بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وأضافت الإدارة الإقليمية: "لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في مكان المأساة: أب وأم وعم. وأصيب أربعة آخرون: جدة ورجل بالغ وفتاة.. وصبي".

وبحسب نفس المصدر "أصيب في البلدة نفسها طفل يبلغ ثماني سنوات" بسبب هذه الضربات الصباحية.

والقصف الروسي على منطقة خيرسون منتظم منذ انسحاب القوات الروسية من المدينة الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه منتصف نوفمبر.

ويستهدف الجيش الروسي بشكل خاص البنى التحتية للطاقة في هذه المنطقة التي تضررت كثيراً جراء سلسة الضربات الكثيفة التي بدأت في الخريف بعد عدة نكسات في ساحة المعركة.

مقتل فتاة بقصف أوكراني في دونيتسك

وفي الجانب الروسي أعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف الأحد على تلغرام عن مقتل فتاة في قصف شنه الجيش الأوكراني أثناء وجودها "في الشارع" في نوفايا تافولجانكا على الحدود مع أوكرانيا.

وأشارت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح في قصف أوكراني على هذه المدينة التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا منذ عام 2014.