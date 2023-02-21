مجموعة فاغنر الروسية متهَمة بـ"ترهيب" السكان في مالي

اتهم خبير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في مالي الإثنين مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية بـ"ترهيب" السكان والمشاركة في عمليات عسكرية.

وأفاد أليون تين في إعلان صدر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام، أنه تلقى معلومات تفيد بأن مرتزقة فاغنر "شاركوا في عمليات عسكرية وأرهبوا قرويين وأعدموا مدنيين وسرقوا ممتلكات ولاسيما مواشٍ ومجوهرات واغتصبوا نساء وفتيات".

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وذكّر تين، المفوض من مجلس حقوق الإنسان غير أنه لا يتكلم باسم الأمم المتحدة، بأن السلطات المالية لا تعترف سوى بوجود "مدربين عسكريين" منتشرين لتدريب قوات الأمن المالية على استخدام المعدات العسكرية التي تم شراؤها من روسيا.

وتابع الخبير: "لكنني أود الإشارة كما سبق وفعلت في تقارير سابقة، إلى أن مصادر جديرة بالصدقية أبلغتني بأن عناصر من الفرق العسكرية والأمنية الروسية تشارك فعلاً في عمليات عسكرية وترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإساءات إلى هذه الحقوق".

وأوضح أن السلطات المالية التي التقاها خلال زيارته تعهدت بالتحقيق في هذه المزاعم المتعلقة بالفرق العسكرية والأمنية الروسية.





صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية) صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية) صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)

من جهة أخرى، حض الخبير الأممي مالي التي يقودها عسكريون وصلوا إلى السلطة في انقلاب في أغسطس 2020 على فتح المجال المدني والديمقراطي ومضاعفة الجهود للتصدي للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق الانتقال الموعود إلى سلطة مدنية منتخبة.

وقال "جرت مهمتي في إطار من التوتر في ظل التضييق المتواصل للمساحة المدنية والهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من قبل عناصر حكوميين وغير حكوميين".

وتابع "لأول مرة عند وصولنا إلى مطار باماكو، تعرضنا أنا ومساعدي للتوقيف والاستجواب من قبل ضباط شرطة".

وتزامن وصوله إلى مالي في 5 فبراير مع قرار السلطة طرد مدير فرع حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) غيوم نغيفا.