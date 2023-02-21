اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE - This undated photograph handed out by French military shows three Russian mercenaries, right, in northern Mali. Russia's Wagner Group, a private military company led by Yevgeny Prigozhin, a rogue millionaire with longtime links to Russia's President Vladimir Putin, has played a key role in the fighting in Ukraine and also deployed its personnel to Syria, Central African Republic, Libya and Mali. (French Army via AP, File)
صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)

مجموعة فاغنر الروسية متهَمة بـ"ترهيب" السكان في مالي

خبير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في مالي اتهم عناصر المجموعة بالمشاركة في عمليات عسكرية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اتهم خبير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في مالي الإثنين مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية بـ"ترهيب" السكان والمشاركة في عمليات عسكرية.

وأفاد أليون تين في إعلان صدر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام، أنه تلقى معلومات تفيد بأن مرتزقة فاغنر "شاركوا في عمليات عسكرية وأرهبوا قرويين وأعدموا مدنيين وسرقوا ممتلكات ولاسيما مواشٍ ومجوهرات واغتصبوا نساء وفتيات".

وذكّر تين، المفوض من مجلس حقوق الإنسان غير أنه لا يتكلم باسم الأمم المتحدة، بأن السلطات المالية لا تعترف سوى بوجود "مدربين عسكريين" منتشرين لتدريب قوات الأمن المالية على استخدام المعدات العسكرية التي تم شراؤها من روسيا.

وتابع الخبير: "لكنني أود الإشارة كما سبق وفعلت في تقارير سابقة، إلى أن مصادر جديرة بالصدقية أبلغتني بأن عناصر من الفرق العسكرية والأمنية الروسية تشارك فعلاً في عمليات عسكرية وترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإساءات إلى هذه الحقوق".

وأوضح أن السلطات المالية التي التقاها خلال زيارته تعهدت بالتحقيق في هذه المزاعم المتعلقة بالفرق العسكرية والأمنية الروسية.

صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)
من 3
  • صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)
  • صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)
  • صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)
(3 صور)
صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)
صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)
صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)
صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)
صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)
صورة نشرها الجيش الفرنسي مؤكداً أنها تظهر مرتزقة روس في مالي (أرشيفية)
تحسباً لـ"عدوان".. بيلاروسيا تشكل قوة شبه عسكرية جديدة العرب والعالم روسيا و أوكرانيا تحسباً لـ"عدوان".. بيلاروسيا تشكل قوة شبه عسكرية جديدة

من جهة أخرى، حض الخبير الأممي مالي التي يقودها عسكريون وصلوا إلى السلطة في انقلاب في أغسطس 2020 على فتح المجال المدني والديمقراطي ومضاعفة الجهود للتصدي للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق الانتقال الموعود إلى سلطة مدنية منتخبة.

وقال "جرت مهمتي في إطار من التوتر في ظل التضييق المتواصل للمساحة المدنية والهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من قبل عناصر حكوميين وغير حكوميين".

وتابع "لأول مرة عند وصولنا إلى مطار باماكو، تعرضنا أنا ومساعدي للتوقيف والاستجواب من قبل ضباط شرطة".

وتزامن وصوله إلى مالي في 5 فبراير مع قرار السلطة طرد مدير فرع حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) غيوم نغيفا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فضيحة فساد جديدة تتكشف في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي فضيحة فساد جديدة تتكشف في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط