إطلاق 5 صواريخ من غزة.. وإسرائيل تشن غارات على القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية، لكن جرى اعتراضها كلها بنجاح.

وقال بيان للجيش الاسرائيلي "أطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراضها كلها".

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ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصواريخ.

وأضاف الجيش الاسرائيلي في بيانه أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية.

لاحقاً، شن الطيران الإسرائيلي غارات على موقع للفصائل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يأتي هذا بينما تشهد الضفة الغربية توتراً كبيراً مع عملية الجيش الإسرائيلي في جنين والتي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة عشرات الآخرين. كما أدت لمقتل جندي إسرائيلي.

وفي نفس السياق، شهدت تل أبيب الثلاثاء عملية دهس وطعن أدى لإصابة عدد من الإسرائيليين ومقتل منفذها.