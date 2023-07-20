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SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Mourners carry the body of Palestinian militant Khalil Al-Anis who was killed in an Israeli raid, during his funeral in Al-Ain refugee camp in Nablus, in the Israeli-occupied West Bank, June 15, 2023. REUTERS/Raneen Sawafta
من جنازة شاب قتل في نابلس في يونيو الماضي (أرشيفية)

القوات الاسرائيلية تقتل فلسطينياً خلال مواجهات في نابلس

ما لا يقل عن أربعة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت شرق نابلس

العربية.نت
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شخصاً قُتل بنيران إسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية قبل فجر يوم الخميس، فيما قال مقاتلون فلسطينيون إنهم يواجهون جنودا إسرائيليين ومستوطنين في المنطقة.

وفي بيان منفصل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الجزء الشرقي من مدينة نابلس، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

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وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت مساء الأربعاء أن مسلحين من "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية اقتحمت شرق نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت عن "سرايا القدس" قولها إن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية.

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وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت في وقت سابق إن قوات إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس لتأمين دخول مستوطنين لمقام النبي يوسف.

وشهدت منطقة قبر يوسف اشتباكات متكررة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، مع تزايد المداهمات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية.

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