إسرائيل تستعد لحرب طاحنة في غزة.. وهكذا سيبدأ الهجوم

مع ترقب أنّ تشنّ إسرائيل هجوماً برياً ضد قطاع غزة مستخدمة قوات النخبة لديها وأحدث التقنيات، يتوقع أن يتحوّل القطاع المحاصر إلى مسرح لعملية عسكرية دامية ومرهقة وطويلة للغاية تشمل حرب مدن طاحنة.

فقد رجّح محللون أن يبدأ الهجوم ليلاً لاسيما أن حماس محرومة من الكهرباء بينما المقاتلون الإسرائيليون مجهزون بأحدث أجهزة الرؤية الليلية التي تسمح لهم بالرؤية حتى من خلال الجدران.

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رغم ذلك، فإن التفوّق التكنولوجي الإسرائيلي لا يقدم حلولاً سهلة، بحسب يار رازوكس من مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للدراسات الاستراتيجية.

براً وبحراً وجواً

وقال رازوكس إن الإسرائيليين سيرسلون كل وحدات النخبة ومركباتهم المدرعة والمشاة وخبراء المتفجرات والكوماندوس والقوات الخاصة.

وسيكون لدى هذه القوات دعم من المدفعية والطائرات المسيّرة والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية، بحسب "فرانس برس".

كذلك أوضح أن الهدف الأولي قد يكون تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، وفصل رفح في الجنوب عن مدينة غزة في الشمال.

وتوقع أن تكون العمليات مدعومة بالآليات والمدرعات للسيطرة على الطرق الرئيسية كما حدث في بيروت عام 1982 قبل هجوم منسق في كل الاتجاهات برا وبحرا وجواً.

حرب مدن

بدوره، قال أندرو غالر من شركة الاستخبارات البريطانية "جينز"، إن حرب المدن تشكل دائماً "واحدة من أكثر البيئات التكتيكية واللوجستية تعقيدًا" لأي جيش نظامي.

ويعمل مقاتلو حماس في متاهة من الأزقة الضيقة وشبكة من الأنفاق لا تستطيع أجهزة المخابرات الإسرائيلية كشفها إلا جزئيا.

فيما قال جون سبنسر من معهد الحرب الحديثة في الأكاديمية العسكرية الأميركية ويست بوينت، إن "في تاريخ حرب المدن، يمكن أن يستغرق تطهير مبنى واحد كنقطة حصينة أياماً أو أسابيع أو أشهر".

وتزداد صعوبة العملية الإسرائيلية مع حقيقة أن حماس مدججة بالسلاح.

ترسانة حماس

وأشار الى أن حماس نشرت في 2014 ما بين 2,500 و3,500 مقاتل مجهزين بالصواريخ وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وقاذفات القنابل اليدوية والبنادق الآلية والأسلحة الصغيرة.

كذلك أضاف أن ترسانة الأسلحة لديها توسّعت منذ ذلك الحين، لا سيما مع إضافة "مجموعة كاملة من الطائرات المسيّرة - من الطائرات الانتحارية بدون طيار الى العسكرية - والمروحيات الرباعية التجارية الجاهزة والمعدلة لإسقاط الذخائر".

في موازاة ذلك أكد أليكس بليتساس، الخبير في شؤون الدفاع في مجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أميركي مقره واشنطن، أن الضربات الجوية الحالية تهدف إلى "القضاء على قيادة وسيطرة حماس والقادة الرئيسيين والأنفاق ومخابئ الأسلحة وقاذفات الصواريخ لتقليل مخاطر الهجمات الصاروخية ضد المدنيين الإسرائيليين والمخاطر التي يتعرض لها أفراد (الجيش الإسرائيلي) خلال عملية برية".

وبالتالي، هناك احتمال بأن تنضم غزة، وهي واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم، إلى قائمة المناطق الحضرية التي تحولت إلى أنقاض بسبب العمليات العسكرية، مثل الفلوجة في العام 2004 في العراق، والموصل في شمال العراق في العام 2017، وماريوبول في أوكرانيا في العام 2022.

ولا يترك هجوم السبت الماضي الذي شنّه مقاتلو حماس، وهو الأسوأ في تاريخ إسرائيل، سوى قليل من الشكوك حول حجم العملية المقبلة. ويرى محللون أن القصف الجوي المكثّف الذي تقوم به إسرائيل منذ بدء عملية حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هو تحضير لهجوم بري كبير.

وشهد قطاع غزة معارك وقصفا مدمرا في العام 2014، عندما حشدت إسرائيل 75 ألف جندي احتياط لعملية استمرت 50 يوماً، لكنّ هذه المرة، استدعت السلطات الإسرائيلية 300 ألف.