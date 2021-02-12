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بايدن يحذر الأميركيين: الصين ستلتهم غدائنا

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 11: U.S. President Joe Biden speaks as he meets with Senators from both parties on the critical need to invest in modern and sustainable American infrastructure in the Oval Office of the White House on February 11, 2021 in Washington, DC. An infrastructure bill that creates jobs remains a top priority of the Biden administration. Doug Mills-Pool/Getty Images/AFP
الرئيس الأميركي جو بايدن
أميركا و الصين

بايدن يحذر الأميركيين: الصين ستلتهم غدائنا

الرئيس الأميركي: لدى الصينيين مبادرات كبرى جديدة في مجال السكك الحديدية ويحققون تقدماً سريعاً في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية

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واشنطن - بندر الدوشي

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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن الصين تحقق تقدماً في مجال النقل قد يجعلها تهزم الولايات المتحدة في مجال البنية التحتية، بينما كان يقدم عرضاً لإقناع الكونغرس بتمرير حزمة للتعافي الاقتصادي.

وشدد بايدن قائلاً: "إذا لم نتحرك، فسوف يأكلون (الصينيون) غداءنا. لديهم مبادرات كبرى جديدة في مجال السكك الحديدية"، مضيفاً أن الصين "تحقق تقدماً سريعاً في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية"، وفقاً لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وقد تحدث بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء الأربعاء، في مكالمة قال الرئيس الأميركي إنها استمرت ساعتين. وناقش الزعيمان، اللذان تحدثا لأول مرة منذ تولي بايدن منصبه، مجموعة من القضايا بما في ذلك حقوق الإنسان والتجارة والأمن، وفقاً للبيت الأبيض.

لقاء في ديسمبر 2013 في بكين بين شي جين بينغ وبايدن حين كان نائباً لأوباما
لقاء في ديسمبر 2013 في بكين بين شي جين بينغ وبايدن حين كان نائباً لأوباما

ويوم الخميس، قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين ساكي، إن بايدن يدرك التهديد التنافسي الذي تشكله الصين. وأضافت: "أعتقد أن وجهة نظر الرئيس هي أننا في منافسة مع الصين، وهو واضح بشأن مدى عمق هذا التحدي".

ويتطلع بايدن وكبار مساعديه بالفعل إلى حزمة تشريعية ثانية تركز على الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، ويأملون أن يمررها الكونغرس في الأشهر المقبلة. وستشمل هذه الحزمة، وفقاً لمسؤولي البيت الأبيض، إجراء يتعلق بالبنية التحتية.

وجمع الرئيس يوم الخميس أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ في المكتب البيضاوي لمناقشة البنية التحتية، وهم رئيس لجنة البيئة والأشغال العامة السيناتور توم كاربر، ورئيس لجنة الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال بن كاردان، والسيناتور شيلي مور كابيتو، وهو أرفع عضو جمهوري في لجنة البيئة والأشغال العامة، والسيناتور الجمهوري جيم اينهوف.

من لقاء بايدن مع أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ في المكتب البيضاوي
من لقاء بايدن مع أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ في المكتب البيضاوي
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وقال بايدن خلال الاجتماع: "هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به". من جهتها، رفضت ساكي الإفصاح عن المبلغ الذي يأمل بايدن إنفاقه على حزمة البنية التحتية.

وقال مسؤولو البيت الأبيض، إن بايدن يخطط لطرح خطته للتعافي الاقتصادي رسمياً في الأسابيع المقبلة. وستركز الخطة على خلق الوظائف وعلى البنية التحتية وعلى قضايا أخرى.

وخلال حملته الرئاسية، اقترح بايدن إنفاق 2 تريليون دولار على مدى أربع سنوات لتحسين البنية التحتية ولخلق فرص عمل في قطاع الطاقة المتجددة وللتصدي لتغير المناخ.

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