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أميركا تطالب الحشود بالابتعاد عن مطار كابل فوراً بسبب تهديدات

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US soldiers sit on a wall as Afghans gather on a roadside near the military part of the airport in Kabul on August 20, 2021. (AFP)
جنود أميركيون في مطار كابل (أرشيفية)
أفغانستان

أميركا تطالب الحشود بالابتعاد عن مطار كابل فوراً بسبب تهديدات

السفارة الأميركية بكابل: هناك تهديدات أمنية للمطار.. وينبغي للمتواجدين عند بوابة "أبي" والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية أو عند بوابات وزارة الداخلية المغادرة

دبي – العربية.نت

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نصحت السفارة الأميركية في كابل رعاياها، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني فجر السبت، بتجنب الذهاب إلى مطار العاصمة الأفغانية بسبب تهديدات أمنية.

وقالت السفارة في البيان إنه ينبغي للمتواجدين عند بوابة "أبي" والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية أو عند بوابات وزارة الداخلية "المغادرة على الفور".

ولا تزال عمليات إجلاء آلاف الأشخاص تواجه "تهديدات محددة وذات مصداقية" غداة الهجوم الانتحاري قرب مطار كابل الخميس، وفق ما أكدت واشنطن الجمعة.

وخلّف الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الخميس 85 قتيلاً على الأقل بينهم 13 جندياً أميركياً.

من نقل المصابين إثر تفجير الخميس
من نقل المصابين إثر تفجير الخميس

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي: "نرى أنه لا تزال ثمة تهديدات ذات مصداقية.. تهديدات محددة وذات مصداقية".

والتوتر في ذروته بأفغانستان قبل أيام من الموعد النهائي لانسحاب الجنود الأميركيين وانتهاء عمليات الإجلاء في 31 أغسطس بعد عقدين من الحرب.

وفي هذا السياق قال البيت الأبيض إن مستشارين أبلغوا بايدن الجمعة بأن الأيام القليلة المقبلة من عملية الترحيل الجارية من أفغانستان ستكون الأكثر خطورة إلى الآن.

حشد من الأفغان في محيط مطار كابل الخميس
حشد من الأفغان في محيط مطار كابل الخميس
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وصدرت تلك التحذيرات في اجتماع بغرفة الطوارئ عقده بايدن مع مسؤولين في الأمن القومي والجيش ووزارة الخارجية بعد هجوم تنظيم داعش الذي وقع في مطار العاصمة الأفغانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن المستشارين أبلغوا بايدن بأن من المرجح وقوع هجوم آخر في كابل على الرغم من أنهم وضعوا خططاً لضرب تنظيم داعش رداً على الهجوم الأول.

وقالت ساكي إن القادة أبلغوا بايدن بأن لديهم الموارد التي يحتاجون إليها. وتابعت ساكي: "الأيام القليلة المقبلة من المهمة ستمثل الفترة الأخطر إلى الآن".

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