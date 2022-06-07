اتهام أعضاء مجموعة يمينية بالفتنة على خلفية هجوم الكابيتول

وجّه القضاء الأميركي اتهامات رسمية بالتحريض على الفتنة لزعيم "براود بويز" وأربعة أعضاء آخرين في المجموعة اليمينية المتشددة على خلفية هجوم 6 يناير على مقر الكابيتول.

ويواجه هنري إنريكي تاريو (38 عاماً) في الأساس اتهامات أخرى تتعلّق بمحاولة بعض أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب عرقلة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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وأضيفت الاثنين تهمة التآمر لإحداث فتنة إلى الاتهامات الموجّهة لتاريو، وهو "الرئيس الوطني" السابق لـ"براود بويز"، وأربعة أعضاء آخرين في المجموعة.

وتم توقيف تاريو في ميامي في مارس الماضي واتّهم بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي وعرقلة إنفاذ القانون وتدمير ممتلكات حكومية وغير ذلك.

وتم توقيف أكثر من 800 شخص على خلفية اقتحام بعض أنصار ترمب مقر الكونغرس، بحسب وزارة العدل، لكن عدداً قليلاً منهم فقط يواجه اتهامات بالتآمر لإحداث فتنة والتي قد تحمل عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً.

وتم توجيه اتهامات لستوارت رودز (56 عاماً)، وهو مؤسس منظمة يمينية متشددة أخرى تدعى "أوث كيبرز"، بالتآمر لإحداث فتنة إلى جانب 10 أعضاء آخرين في المجموعة. وأقر ثلاثة من أعضاء "أوث كيبرز" بذنبهم.

وبناءً على الاتهامات الجديدة، لم يكن تاريو في واشنطن في 6 يناير لكنه التقى رودز في الخامس من الشهر ذاته في موقف سيارات تحت الأرض في واشنطن وكان على اتصال مع أعضاء "براود بويز" الذين اقتحموا الكابيتول.

وإلى جانب تاريو، أضيف اتهام التآمر لإحداث فتنة للاتهامات التي يواجهها في الأساس أربعة أعضاء آخرين في "براود بويز" هم دومينيك بيزولا (44 عاماً) وجوزيف بيغز (38 عاماً) وإيثان نورديان (31 عاماً) وزاكاري ريهل (36 عاما).





دومينيك بيزولا جوزيف بيغز لال مسيرة نحو الكونغرس في يناير 2021 وإيثان نورديان وزاكاري ريهل خلال مسيرة نحو الكونغرس في يناير 2021

ويأتي توجيه الاتهامات قبل ثلاثة أيام من عقد لجنة متخصصة في مجلس النواب تحقق في اقتحام مقر الكابيتول جلسة علنية.

وتعمل اللجنة على تحديد ما إن كان ترمب أو أحد المقرّبين منه لعب دوراً في التخطيط للهجوم العنيف أو التشجيع عليه، علماً أنها وجّهت مذكرات استدعاء لعدد من مستشاريه ومساعديه حينذاك.

وأسفر الهجوم على مقر الكابيتول عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 140 عنصر شرطة بجروح بعد خطاب حماسي ألقاه ترمب أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض.