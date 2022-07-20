هيئة الأركان الأميركية: دونباس الأوكرانية لم تسقط بالكامل

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، إن منطقة دونباس شرق أوكرانيا لم تسقط بالكامل بعد في يد الروس.

ورداً على سؤال عما إذا كانت منطقة دونباس قد سقطت بالكامل قال ميلي في إفادة صحافية: "لا، لم تسقط بعد".

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وفي وقت سابق من الأربعاء، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال إن "المهام" العسكرية الروسية في أوكرانيا تتخطى الآن منطقة دونباس شرق البلاد.

وقد وسّعت روسيا، الأربعاء، أهدافها لتشمل مناطق غير تلك الموجودة في شرق أوكرانيا وحوض دونباس الذي ما زال يتعرض للقصف.

وبعد خمسة أشهر تقريباً من اندلاع الحرب، أكد لافروف، الأربعاء، أن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على الشرق بل تشمل أيضاً "أراضي أخرى"، ويمكن أن تمتد.

وبرر لافروف هذا التغيير في مقابلة صحافية بـ"وضع جغرافي مختلف" مقارنة بالوضع على الأرض في نهاية مارس، عندما قالت موسكو إنها تريد التركيز على الشرق، بعدما فشلت في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلن لافروف لوكالة "ريا نوفوستي" ومحطة "روسيا اليوم" أن أهداف روسيا العسكرية "لم تعد تشمل فقط جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (الانفصاليتين في شرق أوكرانيا) بل أيضاً منطقتي خيرسون وزابوريجيا (في الجنوب) وسلسلة من الأراضي الأخرى والعملية متواصلة بثبات".

وقد حقّقت موسكو مكاسب ميدانية في الأسابيع الأخيرة في دونباس بما في ذلك في مناطق لوغانسك وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، ما مهّد الطريق أمامها لمحاولة التقدم نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، غرب منطقة دونيتسك.

في غضون ذلك، يستمر قتال عنيف في هذا الجزء من أوكرانيا فيما يمكن لكييف الاعتماد على عمليات التسليم الأخيرة لقطع المدفعية الغربية الأكثر كفاءة.

وفي هذا الإطار، حضّت أوكرانيا، الأربعاء، حلفاءها على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتسريع تسليمها أسلحة.

في واشنطن، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة سترسل أربعة أنظمة مدفعية أخرى من طراز هيرماس إلى أوكرانيا، في أحدث شحنة عسكرية لدعم كييف.