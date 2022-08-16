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إصابة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا

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FILE - First lady Jill Biden speaks as she tours a health facility July 1, 2022, in Richmond, Va. Biden was promoting COVID-19 vaccines for small children (AP Photo/Steve Helber, File)
السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن خلال مناسبة في ريتشموند في يوليو الماضي
فيروس كورونا

إصابة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا

جيل بايدن "تعاني أعراضاً طفيفة".. والفحوص أظهرت اليوم سلبية اختبار الرئيس الأميركي

العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إصابة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن جيل بايدن "تعاني أعراضاً طفيفة" إثر إصابتها بالفيروس.

جو وجيل بايدن في كاليفورنيا الجنوبية الأسبوع الماضي
جو وجيل بايدن في كاليفورنيا الجنوبية الأسبوع الماضي

وقالت إليزابيث ألكسندر مديرة اتصالات السيدة الأميركية الأولى أن نتيجة الاختبار الدوري جاءت سلبية أمس الاثنين، لكن بعدها بدأت تظهر على جيل بايدن أعراض شبيهة بالبرد في ساعة متأخرة من المساء. وقالت المتحدثة إن نتيجة اختبار سريع جاءت مرة أخرى سلبية، لكن فحص تفاعل البلمرة المتسلسل "بي. سي. آر". جاءت نتيجته إيجابية.

وكانت السيدة الأولى تقضي إجازة مع الرئيس جو بايدن في كارولينا الجنوبية عندما بدأت الأعراض في الظهور عليها الاثنين.

جيل بايدن تركب الدراجة الهوائية في كاليفورنيا الجنوبية الأحد الماضي
جيل بايدن تركب الدراجة الهوائية في كاليفورنيا الجنوبية الأحد الماضي

ووصف لها عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات كما ستخضع لعزل في منزل العطلة لمدة خمسة أيام على الأقل.

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وجاء فحص الرئيس بايدن سلبيا لكوفيد-19 صباح الثلاثاء، وفقاً للبيت الأبيض، لكنه سيضطر لارتداء كمامة داخل المنزل لمدة 10 أيام، تماشياً مع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أصيب الشهر الماضي بالفيروس، وعانى من أعراض خفيفة وبقي يعمل "عن بعد". وأعلن تعافيه من حالة إصابة متكررة بالفيروس يوم 7 أغسطس الحالي.

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