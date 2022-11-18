روسيا: مستعدون لبحث الاستقرار مع أميركا.. ونأمل بتبادل سجناء

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، أنها تأمل في حصول تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة يشمل بشكل خاص تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي تحتجزه السلطات الأميركية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: "آمل ألا يكون احتمال (التبادل) خبراً فقط، إنما أن يتعزز وأن يحين الوقت الذي سنتوصل فيه إلى اتفاق ملموس".

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وأضاف أن مفاوضات جرت "بطريقة مهنية" عبر "قناة مكرسة خصيصاً" لذلك.

وتأتي هذه التصريحات غداة الإعلان عن نقل لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر إلى سجن عقابي روسي.

وحُكم على اللاعبة الأميركية بالسجن تسع سنوات في أغسطس الماضي لحيازتها عبوات سجائر إلكترونية مع كمية صغيرة من زيت القنب في مطار موسكو في فبراير.

ويندد مؤيدوها بقضية سياسية متهمين السلطات الروسية باحتجازها رهينة في إطار من التوتر بين موسكو وواشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا.

وجرت مشاورات منذ عدة أشهر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل سجناء يشمل غراينر وأميركيين آخرين معتقلين لدى موسكو التي تأمل من جهتها في الإفراج عن بوت.

وكان بوت المعروف باسم "تاجر الموت" أوقف في تايلاند في 2008 ويقضي حالياً عقوبة بالسجن 25 عاماً في الولايات المتحدة. وكانت قصته مصدر وحي لفيلم "Lord of War" الذي يلعب فيه نيكولاس كايج دور تاجر أسلحة.

وانتقدت روسيا عدة مرات الولايات المتحدة لإدلائها بتصريحات علنية حول المفاوضات المتعلقة بتبادل سجناء داعية إلى إبقائها سرية.

وقال ريابكوف: "في الوقت الراهن، لم نتوصل الى عامل مشترك لكن من المؤكد أن فيكتور بوت من بين الأشخاص المعنيين بالمحادثات، ونأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية".

في سياق متصل قال إن روسيا مستعدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي إذا كانت واشنطن مستعدة.

وأضاف أن روسيا لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة بعد محادثات مقبلة في القاهرة بشأن معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة النووية.