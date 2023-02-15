استطلاع.. ترمب يتصدر قائمة مرشحي الجمهوريين
جاءت المرشحة المُعلن عنها حديثاً نيكي هايلي في المركز الرابع لدى الناخبين الجمهوريين
أفاد استطلاع للرأي العام أجرته "رويترز/إبسوس" بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة في عام 2024، في حين جاءت المرشحة المُعلن عنها حديثاً نيكي هايلي في المركز الرابع.
وبلغت نسبة التأييد لترمب من الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد الذي تم إجراؤه في الفترة بين السادس و13 فبراير الجاري 43%، بينما قال 31% إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس و4% فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي التي أعلنت ترشحها الثلاثاء.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ديسانتيس للرئاسة لكنه لم يعلن عن نيته القيام بذلك.
وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يدرس أيضاً الترشح، على 7% من دعم الجمهوريين في الاستطلاع.
وشارك في استطلاع "رويترز/إبسوس" 1465 من الناخبين الجمهوريين المسجلين.
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