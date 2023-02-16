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رون ديسانتيس وسارة بالين
الانتخابات الأميركية

ساره بالين تنصح ديسانتس بعدم الترشح للرئاسة ومواجهة ترمب

حاكمة ألاسكا السابقة رأت أن رون ديسانتس "عليه أن يبقى حاكماً" لفلوريدا "لفترة أطول"

واشنطن - بندر الدوشي
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قالت حاكمة ألاسكا السابقة سارة بالين يوم الثلاثاء إنها تعتقد أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يجب أن "يظل حاكماً" في الوقت الحالي، بينما تثير تكهنات حول نيته الترشح للرئاسة فيم 2024.

وقالت بالين في مقابلة صحفية: "ديسانتس ليس بحاجة إلى الترشح الآن، أنا أتخيله كرئيس لنا يوماً ما، لكن ليس الآن". وأضافت: "يجب أن يبقى حاكماً لفترة أطول قليلاً، إنه شاب كما تعلم. أمامه عقود حيث يمكن أن يصبح رئيسنا".

وعلى الرغم من أن ديسانتس لم يعلن بعد عن ترشحه لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلا أنه يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكبر منافس للرئيس السابق دونالد ترمب على ترشيح الحزب الجمهوري.

دونالد ترمب ونيكي هيلي بالبيت الأبيض (أرشيفية)
دونالد ترمب ونيكي هيلي بالبيت الأبيض (أرشيفية)
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وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة مونماوث مؤخرًا أن ترمب وديسانتس متعادلين كخيار رئيسي بين الناخبين الجمهوريين. ومع ذلك، بدت بالين واثقة من فوز ترمب لعام 2024.

يأتي هذا بينما أطلقت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي رسمياً حملتها الرئاسية لعام 2024 يوم الأربعاء، لتصبح أول جمهوري كبير يتحدى ترمب.

ومع ذلك، فإن هالي متخلفة حالياً باستطلاعات الرأي خلف كل من ترمب و وديسانتس حيث حصلت على 1% فقط من دعم ناخبي الحزب الجمهوري في استطلاع مونماوث الأسبوع الماضي.

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