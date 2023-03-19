تساؤلات حول تأثير توجيه اتهامات لترمب على مساعيه الرئاسية

قد توجه اتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في نيويورك قريباً، وربما هذا الأسبوع، بسبب مزاعم عن دفعه مبلغاً من المال لإسكات سيدة خلال حملته الانتخابية في 2016.

لكن خبراء قانونيين يقولون إن أي محاكمة لترمب لن تبدأ ربما قبل أكثر من عام وقد تتزامن مع الأشهر الختامية للحملة الانتخابية لرئاسة البيت في 2024 والتي يسعى فيها ترمب للعودة إلى المكتب البيضاوي.

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وفي منشور على وسائل تواصل اجتماعي أمس السبت، قال ترمب إنه يتوقع أن تلقي السلطات القبض عليه يوم الثلاثاء ودعا أنصاره للاحتجاج، لكن متحدثاً باسمه قال لاحقاً إن ترمب لم يتلق إخطاراً بأي اعتقال وشيك.

وذكرت مصادر أن ألفين براج المدعي العام لمنطقة مانهاتن قدم أدلة لهيئة كبار المحلفين في نيويورك على دفع ترمب مبلغ قدره 130 ألف دولار لستورمي دانيالز في أواخر الحملة الانتخابية في 2016 مقابل سكوتها عن علاقة مزعومة بينهما. ونفى ترمب وجود علاقة واتهم محاميه دانيالز بالابتزاز.

وإذا ما وجهت السلطات له اتهامات، سيكون ترمب أول رئيس أميركي سابق يخضع للتقاضي باتهامات جنائية. وتُظهر استطلاعات رأي أنه متقدم على منافسين محتملين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، ومن بينهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الذي يتوقع بشكل كبير أن يخوض سباق الترشح.

وقالت كارين فريدمان أجنيفيلو، مساعد المدعي العام السابق لمنطقة مانهاتن، إن أي قضية جنائية في نيويورك تستغرق في المتوسط أكثر من عام لتتحول من مجرد اتهامات إلى محاكمة، مضيفةً أن قضية ترمب أبعد ما تكون عن القضايا المعتادة.

ويثير هذا احتمال اضطرار ترمب إلى المثول للمحاكمة في منتصف الحملة الرئاسية لعام 2024 أو حتى بعد إجراء الانتخابات، لكن إحالة الرئيس المنتخب أو الرئيس للمحاكمة بتهم موجهة بموجب قوانين إحدى الولايات ستدخل حيزاً قانونياً مجهولاً. وإذا جرى انتخابه، فلن يتمتع ترمب بسلطة العفو عن نفسه في اتهامات موجهة بموجب قانون ولاية.

وقالت أجنيفيلو رداً على سؤال عما إذا كان القاضي سيحيل ترمب للمحاكمة في موعد قريب من الانتخابات: "هذا أمر غير مسبوق لدرجة أنه يصعب علي الإجابة.. أعتقد أنه أمر صعب".

وقضية نيويورك تلك واحدة من بين عدة قضايا يواجهها ترمب، بما في ذلك تحقيق حول تدخله في الانتخابات في ولاية جورجيا إضافة إلى تحقيقين اتحاديين أحدهما يتعلق بدوره في اقتحام أنصاره لمقر الكونغرس الأميركي يوم السادس من يناير 2021 في محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة وقتها ويتعلق الآخر باحتفاظه بوثائق سرية بعد تركه للبيت الأبيض.