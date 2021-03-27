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مفاجأة.. 20 متوفى بحادث قطاري مصر "عادوا للحياة"

People inspect the damage after two trains collided near the city of Sohag, Egypt, March 26, 2021. REUTERS/Khaled Hasan NO RESALES. NO ARCHIVES
من مكان تصادم القطارين في سوهاج

مفاجأة.. 20 متوفى بحادث قطاري مصر "عادوا للحياة"

الحصيلة النهائية لحادث تصادم القطارين في سوهاج هي 185 إصابة و19 قتيلاً و"3 أكياس أشلاء"

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، عن مفاجأة تتعلق بعدد الوفيات في حادث تصادم قطاري سوهاج أمس الجمعة.

أعلنت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم السبت تراجع عدد الوفيات في الحادث، حيث تبين أن 20 شخصاً كانوا في غيبوبة تامة نتيجة إصابات في الرأس ونزيف فتم الإبلاغ عنهم على أنهم "جثامين"، ليتين لاحقاً أنهم لا يزالون على قيد الحياة.

من مكان تصادم القطارين في سوهاج
من مكان تصادم القطارين في سوهاج

وأوضحت زايد أن الحصيلة النهائية للحادث هي 185 إصابة و19 قتيلاً، بالإضافة لـ"3 أكياس تضم أشلاء متفرقة" موجودة في 3 مستشفيات.

وذكرت الوزيرة أنه جرى إبلاغ هيئة الإسعاف بوقوع الحادث في تمام الساعة 12:04 ظهر أمس، وخلال 5 دقائق وصلت أول سيارة إسعاف للموقع. تم لاحقاً إرسال 105 سيارات إسعاف، منها 46 سيارة من سوهاج والباقي من المحافظات المجاورة، لنقل الضحايا والمصابين للمستشفيات في وقت قياسي.

ووجهت الوزيرة الشكر للأهالي الذين شاركوا في نقل المصابين والمتوفين أو التبرع بالدم.

من مكان تصادم القطارين في سوهاج
من مكان تصادم القطارين في سوهاج
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وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات طهطا وسوهاج التعليمي والمراغة وسوهاج العام.

وذكرت أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدةً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

قد تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع المستشفيات بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وقنا.

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