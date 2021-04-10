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قمة مصرية تونسية بقصر الاتحادية بالقاهرة

السيسي وسعيد
الرئيسان السيسي وسعيّد

قمة مصرية تونسية بقصر الاتحادية بالقاهرة

ستشمل التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في كافة المجالات خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري

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دبي - العربية.نت

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انطلقت، السبت، قمة مصرية تونسية بقصر الاتحادية بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي قيس سعيّد، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام بدعوة من نظيره المصري.

يُذكر أنها الزيارة الأولى للرئيس التونسي إلى مصر. وفور وصول الضيف التونسي الرفيع إلى قصر الاتحادية، استقبله الرئيس السيسي، حيث تمت مراسم الاستقبال الرسمي قبل انطلاق لقاء القمة بين الزعيمين.

ومن المقرر أن تتناول القمة التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

من جولة الرئيس التونسي في القاهرة التاريخية
2 صور من جولة الرئيس التونسي في القاهرة التاريخية
2 صور
من جولة الرئيس التونسي في القاهرة التاريخية
من جولة الرئيس التونسي في القاهرة التاريخية
من جولة الرئيس التونسي في القاهرة التاريخية
من جولة الرئيس التونسي في القاهرة التاريخية

وكان تقرير نشرته مجلة Jeune Afrique الفرنسية ذكر أن ليبيا وإعادةَ إعمارها سيكونان في قلب المحادثات بين الرئيسين السيسي والتونسي سعيّد.

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وقال تقرير المجلة إن الاستثمار وفتح الخطوط البحرية سيكونان على أجندة محادثات السيسي وسعيّد، لكنهما سيكرّسان اهتمامهما بشكل خاص للوضع الليبي.

وكانت السفارة الليبية بالقاهرة، أعلنت في مارس الماضي إبرام اتفاق مع مصر يهدف إلى تسهيل دخول العمال المصريين إلى ليبيا، بينما ستكون تونس من جهتها قادرة على توفير العمالة ومواد البناء.

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