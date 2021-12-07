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داعشي تسلل من غزة.. كشف هوية إرهابي قتل باشتباك بسيناء

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أحد الإرهابيين اللذين قتلا في سناء مصر
أحد الإرهابيين اللذين قتلا في سيناء مصر
مصر والإرهاب

داعشي تسلل من غزة.. كشف هوية إرهابي قتل باشتباك بسيناء

مصادر قبلية تؤكد لـ"العربية.نت" أن أحد الإرهابيين المقتولين قبل يومين يدعى محمد أكرم فاروق اللحام وهو من سكان منطقة المواصي غرب خان يونس في قطاع غزة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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كشفت مصادر قبلية لـ"العربية.نت" هوية أحد الإرهابيين اللذين قتلا قبل يومين خلال اشتباك في سيناء.

وقالت إن أحد الإرهابيين هو محمد أكرم فاروق اللحام، من سكان منطقة المواصي غرب خان يونس في قطاع غزة، وقد تسلل إلى مصر للانضمام للمسلحين الدواعش في سيناء.

وذكرت المصادر أنه تم رصد وتعقب الداعشيين واصطيادهما في أحد الخنادق والاشتباك معهما وتصفيتهما، مضيفين أن الإرهابيين كانا قد تم إعدادهما لتنفيذ هجمات.

الإرهابيان اللذان قتلا في سناء مصر
الإرهابيان اللذان قتلا في سناء مصر

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض الثلاثاء الماضي أيضاً على قياديين متطرفين خطيرين بوسط سيناء. وذكر مصدر قبلي أنه تم القبض على القياديين بكامل عتادهما ومعداتهما بعد الإيقاع بهما في عملية عسكرية محكمة بوسط سيناء.

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يأتي ذلك بعد أيام من مصرع 3 أشخاص في انفجار لغم زرعه إرهابيون في قرية العجرا جنوب مدينة رفح بشمال سيناء.

وكان الجيش المصري قد أطلق عملية شاملة في العام 2018 لمجابهة العناصر الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وتمكن الجيش من تطهير مدن سيناء والقضاء على أوكار العناصر الإرهابية بها ومخازن أسلحتهم وذخيرتهم والأنفاق التي كانوا يتسللون منها.

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