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"مش قادر!".. فيديو قاسٍ لتعذيب طفل مصري لإجباره على العمل

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"مش قادر!".. فيديو قاسٍ لتعذيب طفل مصري لإجباره على العمل

اتهم ناشرو الفيديو شقيقين مقيمين في أسيوط بالاتجار بالبشر واستغلال حاجة أسرهم للمال لإجبارهم على العمل في جمع محصول الفول

القاهرة - العربية.نت 

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تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو قاسيا يظهر تعذيب طفل صغير لإجباره على العمل وبذل مجهود كبير يفوق طاقته وقدراته.

وكشف الفيديو قيام شقيقين بإجبار مجموعة من الأطفال من محافظتي أسيوط وسوهاج جنوب مصر على العمل، واستغلالهم لجمع محاصيل زراعية بأجور بسيطة في منطقة العوينات بالوادي الجديد.

أحد الشقيقين يهدد الطفل الصغير
أحد الشقيقين يهدد الطفل الصغير
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وتضمن الفيديو محاولة أحد الشقيقين تعذيب أحد الأطفال وعدم الالتفات لتوسلاته وسط صراخ الطفل قائلاً "مش قادر!".

واتهم ناشرو الفيديو كلاً من "ح. س" و"خ. س"، المقيمين بقرية مجريس بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، بتعذيب الأطفال وبالاتجار بالبشر وبالسب والقذف والإهانة في حق الأطفال واستغلال حاجة أسرهم للمال لإجبارهم على العمل في جمع محصول الفول بمنطقة شرق العوينات.

وطالب المغردون الجهات المسؤولة في الدولة وجهاز حماية الطفل والمجلس القومي للطفولة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة الشقيقين وتقديمهما للمحاكمة.

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