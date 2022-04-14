إصابة مصريين اثنين بحادث بروكلين .. أحدهما يروي للعربية.نت 

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إصابة مصريين إثنين في حادث بروكلين بالولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت أن حادث إطلاق النار بإحدى محطات مترو الأنفاق في بروكلين والذي وقع الثلاثاء و أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بإصابات متفرقة، أسفر كذلك عن إصابة مواطنيّن مصرييَّن أحدهما في حالة حرجة.

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وأضافت أن السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن القنصل العام لمصر في نيويورك وعقب وقوع الحادث توجهت إلى إحدى المستشفيات، وذلك للاطمئنان على حالة أحد المواطنين المصابين، وهو كريم علي، والذي خضع لعملية جراحية دقيقة بعد إصابته في قدمه إثر الحادث.

وتابعت الخارجية أن السفيرة قامت أيضاً بالتواصل مع مواطنة مصرية أخرى، كانت قد أُصيبت أثناء التدافع عقب الحادث، وذلك للإطمئنان عليها والإعراب عن دعم القنصلية المصرية لها بشتى الطرق المُمكنة.

إلى ذلك كشف كريم عاطف المصاب في الحادث "للعربية نت "أنه أصيب بـ ٣ رصاصات في قدمه، وأجرى جراحة عاجلة وتم تركيب شرائح له وسيجري جراحة أخرى عقب ١٠ أيام.

وأضاف أنه يتلقى كافة أوجه الرعاية والمتابعة، ويشرف على حالته طاقم طبي كبير مضيفا أنه فوجىء بإطلاق كثيف للنيران من المتهم الذي كان يطلق النار.

يذكر أن 16 شخصاً على الأقل قد أصيبوا، في حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك صباح الثلاثاء.