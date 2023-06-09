صرخ بابا.. هذه صورة السائح الروسي ضحية القرش القاتل

بصرخات مناشداً والده لإنقاذه كانت آخر لحظات السائح الروسي البالغ 23 عاماً قبل أن تلتهمه سمكة القرش في منتجع الغردقة بمصر.

فقد سمع صوت الشاب وهو يصرخ "بابا" أثناء تعرضه لهجوم من سمكة قرش أمس الخميس، وشاهد السائحون في رعب من الشاطئ القرش وهو يسحبه تحت الماء فيما تمكنت صديقته المذهولة من الفرار.

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وأظهر فيديو تم تصويره من الشاطئ الشاب فلاديمير بوبوف يصرخ بيأس "بابا، بابا"، بينما كان القرش المفترس يطارده في الماء، ويحيط به قبل أن يشن الهجوم.

تفاصيل مرعبة

فيما يمكن رؤيته وهو يحاول يائساً السباحة باتجاه الشاطئ، ولكن يبدو أنه يتعرض للهجوم من قبل سمكة القرش بينما لا يزال في المياه العميقة.

ويُرى جسده وهو يدور في الماء، في حين رجليه ترتفعان فوق السطح بينما يصرخ المتفرجون المرعوبون للشاب لكي يسبح.

وفجأة توقف تناثر الماء، وعاد رأس السائح الروسي إلى السطح. وظهر في الفيديو وكأنه يتحرك في الماء مرة أخرى، ولكن ببطء.



السائح الروسي السائح الروسي

ويمكن سماعه وهو يصرخ "بابا" يطلب المساعدة، حيث يتحول لون بعض الماء إلى اللون الأحمر.

وأثناء قيامه بذلك، يمكن رؤية جسد القرش بوضوح على السطح هذه المرة، فيما يدور حول الرجل، وتُرى زعنفة وذيله بالقرب من السطح.

القرش أكل بقاياه

في المقابل، يمكن سماع المرأة التي تصور الهجوم المروع وهي تردد "يا إلهي"، وأثناء قيامها بذلك يستدير القرش لهجوم آخر ويسبح في اتجاه الرجل مرة أخرى، ويثبّت فكيه من حوله، ويسحبه تحت الماء.

وظهر رأس الشاب فوق الماء للمرة الأخيرة، وشوهد جسد القرش يتلوى في المحيط حيث يبدو أنه يأكل جسده ويسحبه إلى أسفل.

بدوره، قال أحد الشهود إن "القرش يأكل بقاياه الآن. ها هي تأكل رفاته". وأضاف آخر: "أمام عيني مباشرة، أكل القرش الرجل، وتمكنت الفتاة من الهرب".

وقالت سائحة روسية لم تذكر اسمها: "رد رجال الإنقاذ بسرعة كبيرة. شعرت على الفور أنه سمكة قرش". فيما أوضح شاهد آخر أن السائح كان على بعد سبعة أمتار من الشاطئ.

حادثة متكررة

والضحية لم يكن سائحاً بل مقيماً دائماً في مصر، وفق القنصل العام لروسيا في الغردقة فيكتور فوروباييف.

يذكر أن أسماك القرش تعيش في البحر الأحمر، لكنها قليلاً ما تهاجم السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها.

وأدى هجوم مماثل لسمكة قرش في تموز/يوليو 2022 الى وفاة سائحتين نمسوية ورومانية.

وفي عام 2018، عّثر على بقايا جثة سائح تشيكي على أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر بعدما أكد مسؤول أنه قرر السباحة في منطقة توجد فيها أسماك قرش.

وفي 2015 قُتل سائح ألماني خمسيني بعدما هاجمته سمكة قرش حين كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرق البلاد.