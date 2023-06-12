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A burned house and car are seen following a wildfire near the village of Melini, in the Larnaca mountain region, Cyprus July 4, 2021. REUTERS/George Christophorou
الدمار الذي خلفه الحريق حينها

تسبب بمقتل 4 مصريين بحريق.. السجن 8 سنوات لمزارع قبرصي

دانت المحكمة الجنائية في ليماسول، المزارع البالغ 69 عاماً بتهمة إشعال النار "بشكل خبيث ومتهور ومتعمد" بعد محاولته حرق قش

العربية.نت
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حُكم على مزارع في قبرص، اليوم الاثنين، بالسجن ثماني سنوات لتسببه في أكبر وأسوأ حريق غابات في التاريخ الحديث للجزيرة المتوسطية.

وأودى الحريق الواسع الذي اندلع في الثالث من يوليو 2021 بأربعة عمال مزرعة مصريين وتسبب بأضرار تجاوزت قيمتها 15 مليون يورو (16 مليون دولار)، وأجبر السلطات على إخلاء ثماني قرى.

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ودانت المحكمة الجنائية في ليماسول المزارع البالغ 69 عاماً بتهمة إشعال النار "بشكل خبيث ومتهور ومتعمد" بعد محاولته حرق قش.

وامتد الحريق بسرعة مدفوعاً برياح قوية وحرارة تتجاوز 40 درجة مئوية على الساحل الشرقي للجزيرة.

ورأت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أنها أخذت في الاعتبار سلوك المتهم وعدم ندمه الواضح، في التوصل للقرار.

وقال شهود عيان إن المزارع غادر حقوله بعد بدء الحريق ولم يبلغ السلطات به إلا لدى وصوله إلى مقهى.

من عمليات إخماد الحريق
من 6
  • من عمليات إخماد الحريق
  • من عمليات إخماد الحريق
  • من عمليات إخماد الحريق
  • الدمار الذي خلفه الحريق حينها
  • الدمار الذي خلفه الحريق حينها
  • الدمار الذي خلفه الحريق حينها
(6 صور)
من عمليات إخماد الحريق
من عمليات إخماد الحريق
من عمليات إخماد الحريق
من عمليات إخماد الحريق
من عمليات إخماد الحريق
من عمليات إخماد الحريق
الدمار الذي خلفه الحريق حينها
الدمار الذي خلفه الحريق حينها
الدمار الذي خلفه الحريق حينها
الدمار الذي خلفه الحريق حينها
الدمار الذي خلفه الحريق حينها
الدمار الذي خلفه الحريق حينها

وبينما سارع كثيرون لإخماد الحريق، ذكرت تقارير أن المزارع كان يطلب القهوة.

واعتبر سجله الجنائي النظيف وعمره وظروف عائلته ظروفاً مخففة.

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وقالت المحكمة إن الحكم ضروري لردع زيادة حرائق الغابات التي يتسبب فيها الإنسان.

وقالت المحكمة إن الادعاء قدم أدلة مقنعة ضد المشتبه به بعد أن استدعى ما تسبب به بتنفيذ عملية ضخمة تطلبت مساعدة من إسرائيل والاتحاد الأوروبي إخماد الحريق.

وقال الرئيس القبرصي آنذاك نيكوس أناستاسيادس الذي زار المنطقة المتضررة بعد إخماد الحريق، إن القرى الواقعة في مسار الحريق تعرضت "لدمار غير مسبوق".

وأتى الحريق المدمر على أكثر من 50 كيلومتراً مربعة من الغابات والمنازل والممتلكات.

قُتل عمال المزارع الأربعة المصريون الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عاماً في قرية أودو، بينما دُمر أكثر من 80 منزلا وعشرات المزارع والأنشطة التجارية الصغيرة في المناطق الريفية في ليماسول ولارنكا.

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