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"الراي": توجه كويتي لمنع استيراد الفواكه والخضروات من لبنان

Kuwaitis buy fruits and vegetables at a market place on July 10, 2013 in downtown Kuwait City, on the first day of the Muslim fasting month of Ramadan. Tens of millions across the Muslim world fast from dawn to dusk and strive to be more pious and charitable during the month, which ends with the Eid holiday. AFP PHOTO YASSER AL-ZAYYAT
سوق للخضار والفواكه في الكويت (أرشيفية)
اقتصاد الكويت

"الراي": توجه كويتي لمنع استيراد الفواكه والخضروات من لبنان

الصحيفة الكويتية: تعليمات شفهية صدرت في هذا الشأن بعدما كانت الشركات قد استعدت للاستيراد بحراً وجواً من لبنان

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دبي – قناة العربية

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أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية عن توجه الكويت لمنع استيراد الفواكه والخضراوات اللبنانية براً وبحراً وجواً، مشيرةً إلى عقد اجتماعٍ بين وزارة التجارة وكبارِ المستوردين.

ووفقاً لمصادر في جهات رقابية حكومية وسوقِ الخضراوات والفواكه في الكويت، فإن تعليماتٍ شفهية صدرت في هذا الشأن بعدما كانت الشركات قد استعدت للاستيراد بحراً وجواً من لبنان.

سوق للخضار والفواكه في الكويت (أرشيفية)
سوق للخضار والفواكه في الكويت (أرشيفية)

وتأتي هذه التعليمات إثر القرار الذي اتخذته السعودية بوقف استيراد الخضار والفواكه من لبنان، ومنعِ عبور المنتجات اللبنانية أراضي المملكة على خلفية تهريب المخدرات.

يذكر، أن نحو 200 إلى 250 طناً من الخضراوات والفواكه اللبنانية تدخل إلى الأسواق الكويتية يومياً.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، مساء السبت، عن "تأييد دولة الكويت التام لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "هذا القرار السيادي يأتي في إطار حرص المملكة الشقيقة على منع دخول هذه الآفة الخطيرة إلى أراضيها وتحصين المجتمع السعودي منها".

المخدرات التي تم ضبطها في السعودية في شحنة فاكهة من لبنان
المخدرات التي تم ضبطها في السعودية في شحنة فاكهة من لبنان
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ودعت الكويت "السلطات اللبنانية الشقيقة للعمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرض صادراتها للحظر والمنع".

يأتي هذا بعدما أعلنت السعودية الجمعة إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان".

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