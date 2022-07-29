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الإمارات.. تسجيل 7 وفيات جراء السيول

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General view of flood water following a day of heavy rain in Fujairah, United Arab Emirates, July 28, 2022. REUTERS/Abdel Hadi Ramahi
المياه غمرت عددا من السيارات في الفجيرة أمس

الإمارات.. تسجيل 7 وفيات جراء السيول

وزارة الداخلية الإماراتية أكدت عودة 80% من الأفراد وأصحاب المنازل التي تأثرت بالسيول إلى ديارهم

العربية.نت

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أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الجمعة، العثور على 7 أشخاص من جنسيات آسيوية متوفين جراء السيول التي طالت بعض مناطق الإمارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد الركن دكتور علي سالم الطنيجي إن 80% من الأفراد الذين تضررت مساكنهم جراء السيول عادوا إلى منازلهم، مضيفاً أنه تمت إعادة فتح أغلب الطرق التي تأثرت بالسيول.

وأشار الطنيجي إلى أن "الجهود مستمرة والفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي".

المياه غمرت عددا من شوارع الفجيرة أمس
المياه غمرت عددا من شوارع الفجيرة أمس
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وكانت شرطة الفجيرة قد أكدت أمس تسجيل أضرار على مستوى المنازل في منطقتي الشرية وسكمكم، فضلاً عن تضرر بعض المركبات التي جرفتها السيول أو تعطلت بفعل الأمطار الغزيرة.

وكانت السلطات في الإمارات قد أصدرت تحذيرات للسكان بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات مثل الوديان، بسبب كثرة الأمطار التي هطلت منذ الأربعاء على إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

في السياق نفسه، وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزارة تنمية المجتمع بنقل جميع الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية لمواقع إيواء مؤقتة.

أضرار خلفتها السيول في الفجيرة أمس
أضرار خلفتها السيول في الفجيرة أمس
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