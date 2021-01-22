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أردوغان يلوح بهجوم شمال العراق.. "قد نأتي على حين غرة"

President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan gestures as he gives a press conference after the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey, on September 21, 2020. (AFP)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية - فرانس برس)

أردوغان يلوح بهجوم شمال العراق.. "قد نأتي على حين غرة"

الرئيس التركي يهدد.. وطائراته تقصف شمال العراق

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دبي - العربية.نت

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لوح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بشن هجوم على مناطق حدودية شمال العراق.

وقال في تصريحات من اسطنبول، نقلتها وسائل إعلام محلية: "بخصوص إخراج الإرهابيين من سنجار بشمال العراق، فقد نأتي على حين غرة ذات ليلة".

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قصف قرى حدودية

بالتزامن، أفاد مراسل "العربية" في إربيل، أن مقاتلات تركية قصفت مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة حاج عمران الحدودية.

وكانت تركيا أطلقت منتصف يونيو العام الماضي عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، مستهدفة مواقع للعمال الكردستاني، ما تسبب بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية لسكان تلك القرى.

تدريبات عسكرية تركية على الحدود العراقية التركية (أرشيفية - فرانس برس)
تدريبات عسكرية تركية على الحدود العراقية التركية (أرشيفية - فرانس برس)

ومع تكرار عمليات القصف رغم إدانة الحكومة العراقية، استدعت وزارة الخارجية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق شمال البلاد.

وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل. إلا أن تركيا وعلى الرغم من موقف بغداد، كررت عمليات القصف هذه مرارا الشهر الماضي (ديسمبر 2020).

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