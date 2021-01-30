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الأمن العراقي: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محافظة نينوى

Military vehicles are pictured at a former presidential palace turned into an Iraqi base where some forces of the coalition were stationed in Mosul in the northern Iraqi province of Nineveh during a handover ceremony to Iraqi forces on March 30, 2020.
الأمن العراقي في محافظة نينوى (أرشيفية)
ميليشيات العراق

الأمن العراقي: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محافظة نينوى

يأتي هذا غداة مقتل 3 عناصر من داعش، أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً، جنوب غربي قضاء الرطبة في الأنبار

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دبي – العربية.نت

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أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة استمرارها "بشكل كبير في ملاحقة خلايا تنظيم داعش. وأوضح الفريق الشمري لقناتي "العربية" و"الحدث" أن "مقتل الإرهابي "أبو ياسر العيساوي" هو انتصار للأجهزة الأمنية العراقية، مشيرا الى وجود" تنسيق عسكري وأمني مع إقليم كردستان العراق ضد التنظيم".

وفي وقت سابق، أعلن الأمن الوطني العراقي اليوم السبت إحباطه لمخطط إرهابي لاستهداف محافظة نينوى.

وذكر بيان صدر عن جهاز الأمن العراقي أنه "وبناء على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن المجاني (131) أفادت بتحركاتٍ لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل، شرع جهاز الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب".

وأضاف أن "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخليةٍ لاستهداف المحافظة بهجماتٍ إرهابية.

وتابع البيان أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

يأتي هذا غداة مقتل 3 عناصر من داعش، أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً، جنوب غربي قضاء الرطبة بالأنبار أمس الجمعة، حسب ما أعلنه الأمني.

كما قضى طيران الجيش العراقي الجمعة على 20 من عناصر من داعش بضربة جوية جنوب كركوك.

وقد قتلت قوات الأمن العراقية قيادياً بارزاً في تنظيم داعش الخميس، وذلك بعد أسبوع على تفجيرين انتحاريين شنهما مسلحو التنظيم وقتلا العشرات في بغداد.

أبو ياسر العيساوي
أبو ياسر العيساوي

وسارع تنظيم داعش في إعلان المسؤولية عن هجمات 21 يناير على سوق مفتوحة مزدحمة بالعاصمة العراقية والتي قتل فيها نحو 32 شخصاً كما أصيب أكثر من 100.

وأسرفت عملية في غرب مدينة كركوك (شمال العراق) عن مقتل أبو ياسر العيساوي (المولود باسم جبار العيساوي والبالغ من العمر 39 عاماً) نائب خليفة التنظيم، ويطلق عليه أيضاً "والي العراق" في داعش.

وواجهت قوات الأمن العراقية ضغطاً متزايداً بعد هجمات 21 يناير على وسط بغداد، وقال كثيرون إن الهجمات- وهي الأولى منذ ثلاث سنوات في العاصمة- تعد فشلاً للاستخبارات العراقية.

من موقع الهجوم في بغداد
من موقع الهجوم في بغداد
المرصد: حزب الله العراقي تسلم صواريخ أرض ـ أرض إيرانية بدير الزور العراق ميليشيات العراق المرصد: حزب الله العراقي تسلم صواريخ أرض ـ أرض إيرانية بدير الزور

قادت قوات مكافحة الإرهاب العراقية العملية التي أدت لمقتل العيساوي بالتعاون مع الاستخبارات العراقية. واشتبكت القوات مع مسلحي داعش وقتل العيساوي في تبادل إطلاق نار، وفقا لما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب.

وجاء هجوم بغداد فيما تضع قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش خططاً لانسحاب القوات من العراق.

وكانت القوات الأميركية قد انسحبت بالتدريج من قواعد في أنحاء العراق للتجمع في بغداد وقاعدة عين الأسد في الأنبار.

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