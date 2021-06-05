الاستخبارات العراقية تقبض على 12 إرهابياً في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، الإطاحة بـ12 إرهابياً في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه "من خلال العمليات الاستباقية بمحافظة ديالى للقصاص من العناصر الإرهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 12 إرهابياً بمناطق متفرقة بمحافظة ديالى مطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

مادة اعلانية

وأضاف البيان أن "الإرهابيين كانوا يعملون بما يسمى كتائب ثورة العشرين والمفارز الأمنية والمعسكرات العامة بصفة مقاتلين وعناصر اسناد" مبيناً أنه "من خلال التحقيقات معهم اعترفوا بأنهم اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وتابع أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصولياً".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش" لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

والخميس، قتل شخصان وأصيب 23 بجراح مختلفة، جراء انفجار وقع في حي الكاظمية شمالي بغداد، وتبناه تنظيم "داعش".