العراق.. ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الجمعة ضبط خمسة صواريخ معدة للإطلاق في نينوى.

وذكر بيان للخلية أنه "ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشرة في قيادة عمليات غرب نينوى ضبطت خمسة صواريخ نوع غراد مع خمس قواعد للإطلاق داخل عجلة".

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وأشار البيان إلى أن "عملية الضبط تمت ليلة أمس في منطقة العلكانه جنوب ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة".

وأضاف أن "الذين كانوا داخل العجلة لاذوا بالهرب" وقد "تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي".

وفي أكتوبر الماضي، تعرض مطار أربيل الدولي الذي يضم مركزاً للتحالف الدولي، لهجوم بـ6 صواريخ أُطلقت من غربي نينوى، وفق ما أعلنته مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق.

وعلى مدى الأشهر الماضية، تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق وسفارة واشنطن ببغداد لهجمات بالصواريخ، اتهمت واشنطن فصائل من الحشد الشعبي بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 أميركي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.