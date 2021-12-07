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انفجار يهز البصرة ويؤدي لمقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين

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Iraqi security forces inspect the site of an explosion in Basra, Iraq December 7, 2021. REUTERS/Mohammed Aty NO RESALES. NO ARCHIVES
احتراق سيارة إثر التفجير
العراق والكاظمي

انفجار يهز البصرة ويؤدي لمقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين

مصادر قناة "العربية": الهجوم تم بعبوة إيرانية الصنع وكان يستهدف ضابطا في مديرية الاستخبارات يعمل على ملف ميليشيات موالية لإيران

العربية.نت

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هز انفجار ضخم وسط مدينة البصرة جنوبي العراق اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بسقوط الكثير من الضحايا.

وأكدت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" أن هجوم البصرة تم بعبوة إيرانية الصنع، وكان يستهدف أحد ضباط مديرية الاستخبارات يعمل على ملف ميليشيات موالية لإيران.

احتراق سيارة إثر التفجير
احتراق سيارة إثر التفجير

من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح إثر انفجار دراجة نارية في محافظة البصرة، بحسب الإحصائية الأولية لمديرة صحة البصرة.

وأضافت الخلية في بيان أن تفجير الدراجة النارية أدى إلى احتراق سيارتين كانتا بالقرب منها مما أسفر عن سقوط القتلى والمصابين.

احتراق حافلة إثر التفجير
احتراق حافلة إثر التفجير
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وأشار البيان إلى أن خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة موجودون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعته.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بالقرب من مستشفى رئيسي في المدينة.

وكان وقوع الانفجارات نادراً في البصرة، الغنية بالنفط، خلال السنوات الماضية، لا سيما منذ هزيمة تنظيم داعش عام 2017.

من موقع التفجير
  • من موقع التفجير
  • من موقع التفجير
  • من موقع التفجير
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من موقع التفجير
من موقع التفجير
من موقع التفجير
من موقع التفجير
من موقع التفجير
من موقع التفجير
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