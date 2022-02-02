العراق.. غارات تركيا في مخمور توقع 8 قتلى بينهم مدنيون

أفادت شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الأربعاء، بمقتل ثمانية أشخاص جراء القصف التركي على مخيم مخمور بمحافظة نينوى العراقية الليلة الماضية.

وقالت الشبكة إن المخيم تعرض لقصف تركي ست مرات الليلة الماضية، ونقلت عن إدارة الصحة في مخمور قوله إن الغارات أسفرت أيضاً عن إصابة 17 شخصاً نقلوا إلى المستشفى.

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ونقلت عن مسؤول اللجنة المحلية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في مخمور عبد الله طاهر قوله إن هناك مقاتلين ومدنيين بين ضحايا القصف.

وأضافت "رووداو" أن الطائرات التركية قصفت منطقة جل ميران على جبل سنجار التابعة لنينوى أيضاً بالتزامن مع قصفها مخيم مخمور.

هذا وقصفت مقاتلات تركية مواقع يشتبه أنها تابعة لمسلحين أكراد في العراق وسوريا فجر اليوم الأربعاء، في هجوم جوي جديد.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الضربات استهدفت مواقع في جبل سنجار بشمال العراق فضلاً عن مدينة المالكية (أو "ديريك") في سوريا.

وتستهدف العملية العسكرية التركية حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب في سوريا.

وأضافت الوزارة أن الأهداف التي قصفت شملت ملاجئ وكهوفا وأنفاقاً ومستودعات ذخيرة وقواعد ومعسكرات تدريب.

وجاء في بيان الوزارة أن الضربات تهدف إلى "القضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقوات الأمن القادمة من شمال العراق وسوريا، وضمان أمن حدودنا".

وزعم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه جرى "تحييد" العديد من المسلحين في العملية، بما يتضمن عدداً من الأسماء المطلوبة من قبل تركيا.

ولم تقدم وزارة الدفاع أي معلومات بشأن سقوط ضحايا جراء الضربات، لكنها أضافت "أظهرنا أقصى درجات الحرص فيما يتعلق بأمن المدنيين أثناء الضربات".

من جهته، ندد الجيش العراقي بما وصفه بـ"الاختراق التركي للمجال الجوي العراقي" باعتباره انتهاكا لسيادة البلاد.

كما ذكر مسؤولون أمنيون عراقيون، تحدثوا لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن 20 غارة جوية على الأقل نُفذت داخل العراق في منطقة جبل سنجار.

وجبل سنجار موطن الأقلية الإيزيدية في العراق، وهي منطقة تسيطر عليها جماعات مسلحة مختلفة وينشط فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني وحلفاؤهم المحليون.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في 1984. ولقي أكثر من 40 ألف شخص مصرعهم في الصراع الذي كان في السابق يتركز بشكل أساسي في جنوب شرقي تركيا.