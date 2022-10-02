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تركيا.. تحييد 23 من "العمال الكردستاني" بغارات شمال العراق

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A member of the Kurdistan Workers' Party (PKK) carries an automatic rifle on a road in the Qandil Mountains, the PKK headquarters in northern Iraq, on June 22, 2018. Hundreds of Iraqi Kurds marched Friday to protest Turkish strikes against the Kurdistan Workers' Party (PKK) after Turkey's President Recep Tayyip Erdogan said Ankara would press an operation against its bases.
عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق (أرشيفية)
التدخل التركي

تركيا.. تحييد 23 من "العمال الكردستاني" بغارات شمال العراق

الغارات التي تمت في 27 سبتمبر الماضي، استهدفت مواقع الحزب في أسوس التي تبعد عن الحدود التركية العراقية 140 كيلومتراً

العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 23 من عناصر حزب العمال الكردستاني في عمليات جوية شمالي العراق، مشيرةً إلى أن هذه المعلومات "أولية".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العمليات الجوية التركية استهدفت المقاتلين في منطقة أسوس التي تبعد عن الحدود التركية العراقية مسافة 140 كيلومتراً.

وأضاف البيان أن عدد العناصر التي تم تحييدها قابل للزيادة.

وأشار البيان إلى أن العمليات الجوية التي استهدفت منطقة أسوس جرت يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت أن المقاتلات التركية نفذت في المنطقة المذكورة 16 غارة استهدفت فيها مغارات وملاجئ تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد قال الخميس، إن تركيا قصفت الأسبوع الماضي مواقع لحزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية "على بعد 140 كيلومتراً من الحدود".

وقال الوزير أثناء زيارته مدينة شرناق الواقعة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية: "نفذنا عملية جوية الاثنين في شمال العراق في منطقة أسوس على بعد 140 كيلومتراً من الحدود".

مقاتلة تركية (أرشيفية)
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وبحسب أكار، استهدف الجيش التركي موقع "قيادة لحزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها في الغرب تنظيما "إرهابياً".

وأضاف أنه "تم تدمير 16 كهفاً يستخدمه حزب العمال الكردستاني"، دون أن يحدد ما إذا خلف استهداف المنطقة الجبلية قتلى.

ويشنّ الجيش التركي منذ منتصف نيسان/أبريل عمليات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق، ويهدد بشن هجوم واسع متزامن ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا لإنشاء منطقة أمنية على طول حدود بلاده الجنوبية.

ولم ينفذ التهديد حتى الآن بسبب معارضة روسيا الداعمة للحركات الكردية الموالية لدمشق، والولايات المتحدة التي دعمت الحركات الكردية في قتالها تنظيم داعش.

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