تركيا.. تحييد 23 من "العمال الكردستاني" بغارات شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 23 من عناصر حزب العمال الكردستاني في عمليات جوية شمالي العراق، مشيرةً إلى أن هذه المعلومات "أولية".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العمليات الجوية التركية استهدفت المقاتلين في منطقة أسوس التي تبعد عن الحدود التركية العراقية مسافة 140 كيلومتراً.

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وأضاف البيان أن عدد العناصر التي تم تحييدها قابل للزيادة.

وأشار البيان إلى أن العمليات الجوية التي استهدفت منطقة أسوس جرت يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت أن المقاتلات التركية نفذت في المنطقة المذكورة 16 غارة استهدفت فيها مغارات وملاجئ تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد قال الخميس، إن تركيا قصفت الأسبوع الماضي مواقع لحزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية "على بعد 140 كيلومتراً من الحدود".

وقال الوزير أثناء زيارته مدينة شرناق الواقعة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية: "نفذنا عملية جوية الاثنين في شمال العراق في منطقة أسوس على بعد 140 كيلومتراً من الحدود".

وبحسب أكار، استهدف الجيش التركي موقع "قيادة لحزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها في الغرب تنظيما "إرهابياً".

وأضاف أنه "تم تدمير 16 كهفاً يستخدمه حزب العمال الكردستاني"، دون أن يحدد ما إذا خلف استهداف المنطقة الجبلية قتلى.

ويشنّ الجيش التركي منذ منتصف نيسان/أبريل عمليات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق، ويهدد بشن هجوم واسع متزامن ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا لإنشاء منطقة أمنية على طول حدود بلاده الجنوبية.

ولم ينفذ التهديد حتى الآن بسبب معارضة روسيا الداعمة للحركات الكردية الموالية لدمشق، والولايات المتحدة التي دعمت الحركات الكردية في قتالها تنظيم داعش.