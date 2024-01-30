"حزب الله العراقي" يستبق رد أميركا ويعلق عملياته ضد قواتها

استبقت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية رد واشنطن على مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية بالأردن، معلنةً تعليق عملياتها ضد القوات الأميركية.

وقالت كتائب حزب الله العراقية، في بيان مساء الثلاثاء، إنها علّقت كل عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية بالمنطقة في قرار يهدف لعدم "إحراج" الحكومة العراقية. ودعت مقاتليها إلى "الدفاع السلبي مؤقتا إن حصل أي عمل أميركي عدائي تجاههم".

وأكدت ميليشيا حزب الله العراقية إن أيران كانت "تعترض" على عملياتها ضد القوات الأميركية، مضيفةً أن طهران "لم تكن تعلم" عن عملياتها ضد القوات الأميركية.

من جهتها أحجمت وزاة الدفاع الأميركية عن التعليق على قرار كتائب حزب الله وقف العمليات ضد القوات الأميركية، وقال المتحدث باسم "البنتاغون" إن "الأفعال أصدق من الكلمات".

يأتي هذا بعدما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن.

وأوضح كيربي أن الرد قد يشمل إجراءات متعددة وليس تحركاً واحداً.

وقال كيربي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهها إلى ولاية فلوريدا: "أعتقد أنه يمكنكم أن تتوقعوا منا الرد بشكل مناسب. من الممكن أن تروا رداً متعدد المراحل في هذه الحالة، ليس مجرد إجراء واحد، بل ربما إجراءات متعددة".

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، أنّه اتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن، مؤكداً في الوقت ذاته أنّه لا يريد "حرباً أوسع نطاقاً" في الشرق الأوسط.

وفي مواجهة ضغوط متزايدة خلال عام انتخابي، قال بايدن إنه يحمّل إيران المسؤولية عن تزويد الأسلحة للأشخاص الذين نفّذوا الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين.

وكان الجمهوريون قد حثّوا الرئيس الديمقراطي، على معاقبة إيران بسبب الهجوم بطائرة مسيّرة على منشأة عسكرية أميركية قرب الحدود الأردنية السورية الأحد، بينما حثّه البعض على توجيه ضربات مباشرة على إيران.

غير أنّ إدارة بايدن تعتقد أنّ ضرب الأراضي الإيرانية قد يؤثر على المنطقة ككل، بينما أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّه من المحتمل شنّ ضربات على الجماعات المدعومة من إيران وربما على منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في دول أخرى.