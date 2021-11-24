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السودان.. حمدوك يخضع التعيينات والإعفاءات الأخيرة للمراجعة

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In this file photo taken on August 15, 2021, Sudanese Prime Minister Abdalla Hamdok holds a press conference at the Council of Ministers in the capital Khartoum. (AFP)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
السودان

السودان.. حمدوك يخضع التعيينات والإعفاءات الأخيرة للمراجعة

رئيس مجلس الوزراء السوداني يوجّه بالوقف الفوري لجميع التعيينات والإعفاءات في كافة الوحدات الحكومية

العربية.نت

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قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سيراجع التعيينات والإعفاءات التي تمت مؤخراً في مناصب رئيسية في الدولة.

وبعد إعلان الجيش حالة الطوارئ في 25 أكتوبر الماضي، استعان بمسؤولين سابقين مخضرمين لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة. كما أعلن عن إقالة مديري وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولين في مختلف الولايات. بالإضافة إلى ذلك أعفي من مناصبهم بعض السفراء.

وأصدر حمدوك اليوم، توجيها بالوقف الفوري لجميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف بكافة الوحدات الحكومية، على المستويين القومي والمناطقي، "حتى إشعار آخر".

وقالت الأمانة: "إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعيينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم".

يأتي هذا بعدما أُعيد حمدوك إلى منصبه وأُلغي قرار إعفائه بموجب اتفاق سياسي وقّعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم الاثنين.

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وقد أكد حمدوك في مقابلة مع قناة "العربية" الثلاثاء، أن الاتفاق الأخير مع الجيش "تم على أساس حقن دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات".

في سياق متصل، عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس، اجتماعاً دورياً بالقصر الجمهوري تناول "عدداً من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تضطلع بالمهام القانونية العليا".

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