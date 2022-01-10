المبعوث الأممي إلى السودان: مهمتنا تقديم المشورة لا الحلول

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس اليوم الاثنين إن استمرار "الاستخدام المفرط للقوة" في السودان يجب أن يتوقف فوراً، ويجب أن يكون هناك تحقيق عاجل بشأن العنف.

وأضاف بيرتس في مؤتمر صحافي أنه "حان الوقت لإنهاء العنف في السودان والدخول في عملية تشاورية شاملة". وحذر من أن فقدان الثقة "يتفاقم يوماً بعد يوم" في السودان، قائلاً إن المحاولات السابقة لم تنجح في سد الفجوات في هذا السياق.

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كما قال إن "الجميع يتفق على أن المرحلة الانتقالية واجهت تحديات كبيرة. وأردف قائلاً إنه "حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية تشاورية شاملة"، حيث إن "استمرار الوضع الحالي يهدد البلاد"، مؤكداً أن البعثة ستتشاور "بشكل فردي أولاً" مع المجموعات المختلفة لتشكيل أجندة للمحادثات التي ستجرى مع جميع الأطراف لاحقاً.

وتابع: "قد نصل إلى توافق إذا جلس الجميع على طاولة مستديرة". كما أكد أيضاً أن الأمم المتحدة "لم تأت بأي مشروع أو مسودة أو رؤية للحل ولن تتبنى مشروعاً لأي جانب". وتابع: "مهمتنا تقديم المشورة لا الحلول".

كما أشار بيرتس إلى أنه "لا يوجد اعتراض" على المبادرة الأممية من المؤسسة العسكرية، لكنه أوضح أن الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني رفضا مبادرة الحوار، التي قال إنها "وجدت دعماً دولياً كبيراً".

كما كشف عن أنه سيقدم إحاطة لمجلس الأمن يوم الأربعاء، وأنه سيكون هناك اجتماع لمجموعة أصدقاء السودان بعد أسبوع، متوقعاً أن يوفروا الدعم للمبادرة الأممية.