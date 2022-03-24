.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مظاهرات في السودان احتجاجاً على الغلاء وللمطالبة بحكم مدني

  • الخط
Sudanese anti-coup protesters take part in ongoing demonstrations against the military rule in Khartoum, Sudan, Thursday, March.24, 2022. (AP Photo/Marwan Ali)
من مظاهرة اليوم في الخرطوم
اقتصاد السودان

مظاهرات في السودان احتجاجاً على الغلاء وللمطالبة بحكم مدني

لجنة أطباء السودان قالت إن شاباً قُتل في واد مدني إثر اصابته برصاص مطاطي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خرج آلاف السودانيين في مظاهرات اليوم الخميس في عدة مدن للمطالبة بحكم مدني واحتجاجاً على غلاء المعيشة، وقد تصدت لهم الشرطة.

وقالت لجنة الأطباء المركزية إن أحد المحتجين اليوم توفي جراء تصدي الشرطة للمظاهرة. وإن تأكد الأمر، سيكون هذا هو الضحية الـ90 الذي يقع في المظاهرات التي تخرج في السودان احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر الماضي.

من مظاهرة اليوم في الخرطوم
من مظاهرة اليوم في الخرطوم

وأوضحت لجنة أطباء السودان أن شابا في الـ28 من عمره قُتل في واد مدني (200 كيلومتر جنوب الخرطوم) إثر إصابته برصاص مطاطي "في الصدر والبطن والرقبة".

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية اليوم الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين الذين تظاهروا في الخرطوم.

اندلعت الاحتجاجات أيضاً في أنحاء أخرى من السودان اليوم ومنها أم درمان ومدني ونيالا وعطبرة.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يقرعون الطبول ويلوحون بأعلام سودانية ويهتفون بشعارات مناهضة للجيش.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى المحتجين وهم يرشقون الشرطة بالحجارة في العاصمة الخرطوم، بينما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع.

وينظم السودانيون تظاهرات بانتظام في الخرطوم ومدن أخرى ضد إجراءات الجيش وللمطالبة بحكم مدني. وأخيرا باتت التظاهرات كذلك ترفع شعارات احتجاج على غلاء الأسعار.

من مظاهرة اليوم في الخرطوم
من مظاهرة اليوم في الخرطوم
مصر تجري محادثات مع 4 دول لاستيراد القمح اقتصاد اقتصاد مصر مصر تجري محادثات مع 4 دول لاستيراد القمح

وازدادت مؤخراً الأوضاع المعيشية سوءا في السودان بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والكهرباء والنفط منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ومنذ استقال في يناير الماضي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي قاد الحكومة منذ إسقاط عمر البشير، ظل هذا المنصب شاغراً.

وفي مقابلة صحافية الأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان إنه يأمل في أن تتم تسمية رئيس للوزراء بمجرد أن يتوصل المدنيون والعسكريون الى اتفاق على تقاسم السلطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أسوأ قيمة بالتاريخ.. الدولار يعادل 750 جنيها سودانيا أسوأ قيمة بالتاريخ.. الدولار يعادل 750 جنيها سودانيا
اكتشف المزيد