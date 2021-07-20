5 قتلى من ميليشيات إيران بقصف إسرائيلي جنوب شرق حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 عناصر من الميليشيات التابعة لإيران في استهداف إسرائيلي لموقع وقاعدة عسكرية في منطقة السفيرة جنوب شرقي حلب قبيل منتصف ليل أمس.

وبين القتلى الخمسة، سوريان، بحسب ما أكده مدير المرصد رامي عبدالرحمن لقناة "العربية"، الذي أضاف أن القصف الإسرائيلي استهدف قاعدة في جبل الواحة ومستودع ذخيرة جنوب شرق حلب.

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وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع "لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".

وكان المرصد قد أشار في وقت سابق إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت منطقة جبل الواحة قرب البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة للنظام السوري في السفيرة بريف حلب، حيث توجد قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة، مما أدى إلى تدميرها.

وكان إعلام النظام السوري قد أفاد فجر الثلاثاء عن "تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في سماء حلب".

وقالت وكالة "سانا" إن الدفاعات الجوية تتصدى لغارات إسرائيلية في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

وكان آخر قصف إسرائيلي على الأراضي السورية نفذ في 17 يونيو الماضي، حيث استهدف موقعاً في القنيطرة بسوريا يتردد عليه قياديون في ميليشيا حزب الله اللبناني.

وسبق أن استهدفت المدفعية الإسرائيلية، في يونيو أيضاً، نقطة استطلاع تتبع لـ"اللواء 90". وكذلك في 6 مايو الماضي، استهدفت طائرات إسرائيلية إحدى المناطق في مدينة القنيطرة.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني ومواقع للجيش السوري.