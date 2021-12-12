.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مقتل 7 من قوات النظام في اشتباكات مع داعش غرب دير الزور

  • الخط
Smoke rises from the last besieged neighborhood in the village of Baghouz, Deir Al Zor province, Syria, March 18, 2019. REUTERS/Stringer
دير الزور (أرشيفية)
سوريا والأسد

مقتل 7 من قوات النظام في اشتباكات مع داعش غرب دير الزور

الهجوم على مواقع "لواء القدس الفلسطيني" والفرقة 17 في بادية المرسب أدى أيضاً لإصابة 17 آخرين

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نفذت خلايا تابعة لتنظيم داعش هجوماً عنيفاً على نقاط ومواقع عسكرية تابعة لـ"لواء القدس الفلسطيني" والفرقة 17 في جيش النظام السوري في بادية المسرب غرب دير الزور، عند منتصف ليلة السبت-الأحد، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى الهجوم إلى مقتل 7 من عناصر "لواء القدس" و"الفرقة 17"، بالإضافة إلى إصابة نحو 17 آخرين، جرى نقلهم إلى مشفى دير الزور العسكري.

وتزامن الهجوم مع اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "الدفاع الوطني" و"لواء القدس" من جهة، وعناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى، في منطقة جبل البشري جنوب غربي دير الزور.

قوات موالية للنظام السوري في دير الزور (أرشيفية)
قوات موالية للنظام السوري في دير الزور (أرشيفية)
سوريا.. قتلى وجرحى بقصف روسي على إدلب سوريا سوريا.. قتلى وجرحى بقصف روسي على إدلب

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1607 قتلى من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ158 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم.

كما وثق المرصد كذلك مقتل 1096 من تنظيم داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكل الطائش والسهر.. عادات الأكل الطائش والسهر.. عادات "مسائية" تعيق فقدان الوزن
دراسة جديدة.. جرعة تنشيطية من هذا اللقاح تحمي من أوميكرون دراسة جديدة.. جرعة تنشيطية من هذا اللقاح تحمي من أوميكرون
الأكثر قراءة
صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية
أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة
صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته
في أول رد لشيرين.. في أول رد لشيرين.. "ظلمتوا شخصاً بريئاً وظلمتوني"
"أتمنى ما يتجوزش كل يوم".. أكثر فيديو متداول لمحمد صلاح
فيديو قتل نجل رجل أعمال مصري لـ4 شبان بسيارته فيديو قتل نجل رجل أعمال مصري لـ4 شبان بسيارته
قبل أن تذهب
قرية سعودية ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم
قرية سعودية ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم
اكتشف المزيد