مقتل 7 من قوات النظام في اشتباكات مع داعش غرب دير الزور

نفذت خلايا تابعة لتنظيم داعش هجوماً عنيفاً على نقاط ومواقع عسكرية تابعة لـ"لواء القدس الفلسطيني" والفرقة 17 في جيش النظام السوري في بادية المسرب غرب دير الزور، عند منتصف ليلة السبت-الأحد، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى الهجوم إلى مقتل 7 من عناصر "لواء القدس" و"الفرقة 17"، بالإضافة إلى إصابة نحو 17 آخرين، جرى نقلهم إلى مشفى دير الزور العسكري.

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وتزامن الهجوم مع اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "الدفاع الوطني" و"لواء القدس" من جهة، وعناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى، في منطقة جبل البشري جنوب غربي دير الزور.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1607 قتلى من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ158 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم.

كما وثق المرصد كذلك مقتل 1096 من تنظيم داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.