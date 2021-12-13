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إنزال أميركي في دير الزور واحتجاز عدد من الأشخاص

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Smoke rises from the last besieged neighborhood in the village of Baghouz, Deir Al Zor province, Syria March 20, 2019. Picture taken March 20, 2019. REUTERS/Rodi Said
دير الزور (أرشيفية)
سوريا والأسد

إنزال أميركي في دير الزور واحتجاز عدد من الأشخاص

المرصد أكد "مقتل 3 أشخاص واعتقال آخرين" في عملية الإنزال التي وقعت فجراً في مدينة البصيرة

العربية.نت

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نفذت قوات أميركية عملية إنزال جوي واسعة، فجر اليوم الاثنين، قرب دير الزور بشرق البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات أميركية "اختطفت عدداً من المدنيين" من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

مقاتلة أميركية عاملة ضمن التحالف الدولي ضد داعش في سوريا (أرشيفية)
مقاتلة أميركية عاملة ضمن التحالف الدولي ضد داعش في سوريا (أرشيفية)

وأضافت أن الطائرات الأميركية نفذت الإنزال بمساندة من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقد رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي تسبب في مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة.

بدروه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم تسجيل "مقتل 3 أشخاص واعتقال آخرين" في "عملية إنزال لقوات التحالف الدولي" ضد داعش بريف دير الزور بعد منتصف الليلة الماضية.

وأضاف أن عملية الإنزال أعقبها إطلاق تحذيرات بأن المنطقة محاصرة بالكامل عبر مكبرات الصوت، حيث تم مطالبة الأشخاص المطلوبين بتسليم أنفسهم.

وأضاف أنه تم سماع أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات لم يعرف سببها حتى اللحظة فيما إذا كانت ناجمة عن تبادل إطلاق نار أم إطلاق نار من قبل القوة المداهمة فقط، لكنه أشار إلى اعتقال عدة أشخاص بتهمة التعامل مع تنظيم داعش والانتماء إليه.

وذكرت "سانا" أن طائرات مروحية أميركية كانت قد نفذت في 7 ديسمبر الحالي عملية إنزال جوي "بمساندة" مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على "بعض المنازل" في بلدة الشحيل بريف دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في دير الزور (أرشيفية)
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في دير الزور (أرشيفية)
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ومحافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق طريق إمداد استراتيجي لفصائل مسلحة مدعومة من إيران، ترسل تعزيزات إلى سوريا على نحو منتظم لدعم بشار الأسد.

وتنتشر قوات أميركية بقاعدة في منطقة التنف جنوب دير الزور، في إطار مهمة قتالية ضد تنظيم داعش الذي لا يزال ينشط في العراق وسوريا لكن بوتيرة أقل.

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