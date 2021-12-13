إنزال أميركي في دير الزور واحتجاز عدد من الأشخاص

نفذت قوات أميركية عملية إنزال جوي واسعة، فجر اليوم الاثنين، قرب دير الزور بشرق البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات أميركية "اختطفت عدداً من المدنيين" من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

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وأضافت أن الطائرات الأميركية نفذت الإنزال بمساندة من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقد رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي تسبب في مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة.

بدروه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم تسجيل "مقتل 3 أشخاص واعتقال آخرين" في "عملية إنزال لقوات التحالف الدولي" ضد داعش بريف دير الزور بعد منتصف الليلة الماضية.

وأضاف أن عملية الإنزال أعقبها إطلاق تحذيرات بأن المنطقة محاصرة بالكامل عبر مكبرات الصوت، حيث تم مطالبة الأشخاص المطلوبين بتسليم أنفسهم.

وأضاف أنه تم سماع أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات لم يعرف سببها حتى اللحظة فيما إذا كانت ناجمة عن تبادل إطلاق نار أم إطلاق نار من قبل القوة المداهمة فقط، لكنه أشار إلى اعتقال عدة أشخاص بتهمة التعامل مع تنظيم داعش والانتماء إليه.

وذكرت "سانا" أن طائرات مروحية أميركية كانت قد نفذت في 7 ديسمبر الحالي عملية إنزال جوي "بمساندة" مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على "بعض المنازل" في بلدة الشحيل بريف دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ومحافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق طريق إمداد استراتيجي لفصائل مسلحة مدعومة من إيران، ترسل تعزيزات إلى سوريا على نحو منتظم لدعم بشار الأسد.

وتنتشر قوات أميركية بقاعدة في منطقة التنف جنوب دير الزور، في إطار مهمة قتالية ضد تنظيم داعش الذي لا يزال ينشط في العراق وسوريا لكن بوتيرة أقل.