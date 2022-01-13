.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ريف حلب.. انفجار سيارة مفخخة في أعزاز ومقتل شخص

  • الخط
EDITORS NOTE: Graphic content / A picture shows the scene after an explosive device exploded in a taxi in Syria's town of Azaz in the rebel-controlled northern countryside of Syria's Aleppo province near the border with Turkey, on January 13, 2022 in which at least one person was killed. (Photo by AFP)
السيارة المفخخة في أعزاز
سوريا والأسد

ريف حلب.. انفجار سيارة مفخخة في أعزاز ومقتل شخص

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن السيارة التي استهدفها الانفجار تعود لمسؤول في "الشرطة العسكرية" بالمدينة التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انفجرت سيارة مفخخة اليوم الخميس في مدينة اعزاز (ريف حلب) التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا في شمال غرب سوريا، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة عدد من المارة في أول تفجير من نوعه هذا العام.

وقال أحد عمال الإنقاذ لوكالة "رويترز"، إن عبوة ناسفة زُرعت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكتب نقل محلي في المدينة الواقعة قرب الحدود التركية.

السيارة المفخخة في أعزاز
  • السيارة المفخخة في أعزاز
  • السيارة المفخخة في أعزاز
  • دماء قرب السايرة المفخخة في أعزاز
3 صور
السيارة المفخخة في أعزاز
السيارة المفخخة في أعزاز
السيارة المفخخة في أعزاز
السيارة المفخخة في أعزاز
دماء قرب السايرة المفخخة في أعزاز
دماء قرب السايرة المفخخة في أعزاز

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن السيارة التي استهدفها الانفجار تعود لمسؤول في "الشرطة العسكرية" بالمدينة.

وشهدت المدينة عدة تفجيرات في السنوات القليلة الماضية. وألقى مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا في أعزاز وأجزاء أخرى من الجيب مسؤولية تفجيرات سابقة على وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تسيطر على مناطق في تل رفعت القريبة وعلى أجزاء من شمال شرق سوريا.

انفجار سابق في أعزاز
انفجار سابق في أعزاز
محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة على ضابط مخابرات سوري سابق سوريا محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة على ضابط مخابرات سوري سابق

ويقول مقاتلو المعارضة إن التفجيرات في الأسواق والأماكن العامة الأخرى أودت بحياة عشرات المدنيين العام الماضي بهدف زعزعة الاستقرار في منطقة يقطنها ما يزيد على ثلاثة ملايين سوري فروا من مناطق تسيطر عليها الحكومة خلال الصراع السوري المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.

من جهتها، اتهمت وحدات حماية الشعب تركيا بقتل مدنيين في ضربات بطائرات مسيرة خلال حرب استنزاف شنتها أنقرة على الأراضي التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب في شمال سوريا. وتعتبر تركيا الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تجمد عملية تشجير صحراء النقب.. لماذا؟ إسرائيل تجمد عملية تشجير صحراء النقب.. لماذا؟
اكتشف المزيد