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"قسد" تناشد التحالف وروسيا التدخل لوقف الانتهاكات التركية

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A view of the Syrian town of Kobani is pictured from the Turkish border town of Suruc, in Sanliurfa province, Turkey, October 31, 2019. REUTERS/Kemal Aslan
مدينة عين العرب التي تشهد قصفاً تركياً عنيفاً (أرشيفية)
التدخل التركي

"قسد" تناشد التحالف وروسيا التدخل لوقف الانتهاكات التركية

مقتل جندي تركي وإصابة 4 في هجوم على مخفر حدودي في شانلي أورفة على الحدود مع سوريا

العربية.نت

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أفاد فرهاد شامي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء بأن طفلا قتل وأصيب عدة مدنيين في قصف تركي مكثف على مدينة عين العرب (كوباني) وريفها شرقي محافظة حلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بتواصل الاشتباكات العنيفة والقصف المكثف والمتبادل غرب عين العرب، بين القوات التركية من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر.

آلية عسكرية تركية في محيط عين العرب (أرشيفية)
آلية عسكرية تركية في محيط عين العرب (أرشيفية)

وحمّلت الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا "الدول الضامنة"، بما في ذلك روسيا ودول التحالف الدولي ضد داعش"، مسؤولية الهجوم التركي على عين العرب.

وأضاف شامي أن هجمات القوات التركية والفصائل الموالية لها تمثل "استمرارا لنهجها العدواني لتخويف الأهالي وتهجيرهم وإفراغ المنطقة".

في سياق آخر، نقلت وكالة أنباء الأناضول اليوم عن والي منطقة شانلي أورفة التركية الواقعة على الحدود مع سوريا قوله، إن جندياً تركياً قتل وأصيب أربعة آخرون في هجوم على مخفر حدودي بقضاء بيرجيك.

كما نقلت الوكالة عن وزارة الدفاع التركية إعلانها تحييد 13 مسلحاً في الجانب السوري رداً على استهداف المخفر.

وكان المرصد السوري قد أفاد، الجمعة، برصد تحركات عسكرية للقوات التركية وفصائل موالية لها صوب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق "نبع السلام"، في إشارة للعملية العسكرية التي تنفذها تركيا في شمال وشرق سوريا.

القوات الكردية في عين العرب (أرشيفية)
القوات الكردية في عين العرب (أرشيفية)
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وقال المرصد إن القوات التركية والفصائل الموالية لها استقدمت عربات عسكرية إلى خطوط التماس مع "قسد" في المنطقة الممتدة من ريف أبو راسين وصولاً إلى ريف تل تمر في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن هذا يأتي في ظل استمرار التصعيد التركي المتواصل على مناطق سيطرة "قسد" في شمال وشرق سوريا.

من جهتها، أعلنت الاستخبارات التركية الجمعة "تحييد" قيادي بوحدات حماية الشعب الكردية في القامشلي شمال شرق سوريا، هو يوسف محمود رباني ذو الأصول الإيرانية.

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