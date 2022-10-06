عملية إنزال أميركية ضمن مناطق النظام السوري في الحسكة

نفذت قوات أميركية عملية إنزال جوي بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، ضمن مناطق نفوذ النظام السوري وذلك للمرة الأولى.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تمت عملية الإنزال في قرية ملوك سراي على بعد 17 كيلومتر جنوب القامشلي في ريف الحسكة.

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وأثناء عملية الإنزال أبلغ جنود العملية أهالي القرية بمكبرات الصوت بضرورة دخول الجميع إلى منازلهم وإطفاء الإضاءة.

وأضاف المرصد أن عملية الإنزال أسفرت عن مقتل شخص واعتقال عائلته وعائلة أخرى، إضافة إلى اعتقال قائد "مقر أنصار الأمن العسكري". ولا يُعلم أن كان هذا الأخير قد اعتُقل لأنه مطلوب للقوات الأميركية أو لأنه قاوم عملية الإنزال.

وانتهت عملية الإنزال الأميركية هذه في الحسكة في تمام الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي اليوم.

وكان المرصد قد أفاد في مطلع سبتمبر الماضي عن عملية إنزال قامت بها قوات التحالف الدولي ضد داعش بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في دير الزور، حيث اعتقلت شخصين.

وتقوم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بين الحين والأخرى بعمليات إنزال في سوريا تستهدف فيها عناصر وقيادات من تنظيم داعش.