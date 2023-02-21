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People sit on the street, after the deadly earthquake, in rebel-held Idlib, Syria February 20, 2023. REUTERS/Khalil Ashawi
سكان من إدلب هرعوا إلى الشوارع بعد الزلزال
زلزال تركيا

خوفاً من الموت تحت الأنقاض.. سوريون يلقون بنفسهم من الشرفات

مراسل العربية: إصابة 55 شخصاً جراء إلقاء أنفسهم من المباني بسبب الذعر من الزلزال بسوريا

العربية.نت
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دفع الهلع الذي تسببه به الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا وشعر به سكان سوريا مساء الاثنين ببعض السوريين إلى إلقاء نفسهم من المباني خوفاً من أن يعلقوا تحت أنقاضها بحال انهيارها.

وأكد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في شمال سوريا إصابة 55 شخصاً جراء إلقاء أنفسهم من شرفات ونوافذ منازلهم بسبب الذعر.

يأتي هذا بعدما علقت مئات السوريين تحت أنقاض مبانيهم المنهارة إثر الزلزال السابق الذي وقع في 6 فبراير. وفيما نجحت فرق الإنقاذ بإنقاذ بعضهم، كان مصير آخرين منهم الموت.

هذا وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية مساء الاثنين، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده المنطقة في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

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وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق العراق.

وفي سوريا، أشارت تقارير إلى انهيار عدد من المباني بعد الزلزال وانقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت في عدد من المناطق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذا الزلزال أدى لوقوع 470 مصاباً في سوريا.

وقد أصيب ما لا يقل عن 47 شخص في حلب نتيجة الزلزال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية. أما منظمة الخوذ البيضاء فتحدثت عن إصابة أكثر من 130 شخص في شمال غرب سوريا.

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