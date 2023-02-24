زعيم المعارضة بتركيا يبعث رسالة تعزية للأسد في ضحايا الزلزال

أرسل زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا رسالة تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، الذي لحق الدمار ببلاده أيضاً بعد زلزال السادس من فبراير/شباط، قال فيها إنه يشعر بالألم للأرواح التي فقدت في سوريا.

جاء الاتصال النادر من كمال قليجدار أوغلو، الذي قد يظهر كمنافس للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في جنوب تركيا وشمال سوريا، وأسفر عن مقتل أكثر من 49 ألف شخص وتشريد الملايين.

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وقال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي "ما تظهره هذه الكارثة مرة أخرى، والألم الذي عانيناه، هو أننا شركاء وجيران في حزننا، نشعر معاً بالألم المشترك لشعوبنا".

وأضاف: "لذلك أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تعازيّ لكم ولشعبكم وأتمنى ألا نشارك أحزاننا بل آمالنا في المستقبل".

يذكر أنه لم يكن هناك اتصال منتظم بين المعارضة التركية الرئيسية والأسد، لكن قليجدار أوغلو حث أردوغان على "عدم خوض معركة" مع سوريا، كما دعا مسؤولو حزب الشعب الجمهوري الحكومة إلى فتح حوار مع دمشق.

وبعد تقديم الدعم العسكري والسياسي للمعارضة السورية التي تقاتل الأسد لأكثر من عقد وإرسال قوات تركية إلى مساحات شاسعة من شمال سوريا، قال أردوغان في أوائل يناير/كانون الثاني إنه قد يلتقي بالرئيس السوري.

واجتمع وزيرا دفاع البلدين أواخر العام الماضي لإجراء محادثات هي الأعلى مستوى بين الخصمين منذ بدء الحرب السورية في 2011.

وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري أصبحوا غير مرحب بهم بشكل متزايد وسط الضائقة الاقتصادية في تركيا.

وتحدث أردوغان عن إعادة بعض اللاجئين، لكن الرئيس والمعارضة لم يحددا كيف يمكن أن يتم ذلك بأمان.

وساعدت روسيا الأسد على قلب دفة الحرب لصالحه وتقول إنها تسعى إلى وضع نهاية سياسية للصراع وتريد جمع الزعيمين معا في محادثات.