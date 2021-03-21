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غريفثس: ناقشت مع محافظ مأرب الهجوم الحوثي على المدينة

مارتن غريفثس
مارتن غريفثس
اليمن والحوثي

غريفثس: ناقشت مع محافظ مأرب الهجوم الحوثي على المدينة

الاتصال الهاتفي تطرق إلى تبعات هجوم الحوثيين على المدنيين والنازحين، وفرص تحقيق وقف إطلاق النار

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الأحد، أنه ناقش مع محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، في اتصال هاتفي آثار الهجوم الحوثي على المدينة، وتبعاته على المدنيين والنازحين، وفرص تحقيق وقف إطلاق النار.

وحرر الجيش اليمني، الأحد، مواقع هامة في جبهتي الكسارة والمشجح في محافظة مأرب، عقب هجوم عنيف شنه على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن عناصر "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوماً قوياً على مواقع الميليشيات الحوثية في الكسارة والمشجح، تمكنوا من خلاله من تحرير مواقع مهمة، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين "تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش".

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ومن جانبه، نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، فيديوهات للعملية الجارية في محافظة مأرب لدعم الجيش الوطني اليمني، حيث تظهر الفيديوهات استهداف مقاتلات التحالف لمجموعة من الأهداف العسكرية للميليشيات بشكل دقيق وتدميرها.

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