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الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية شمال لحج

الجيش اليمني اليمن جبهات القتال تعز 17 مارس 2021
الجيش اليمني في جبهة تعز (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية شمال لحج

إفشال هجوم شنته ميليشيا الحوثيين على أحد المواقع العسكرية في الجبهة الشرقية بمديرية القبيطة على الحدود الإدارية مع محافظة تعز

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، تحرير عدد من المواقع العسكرية شمال محافظة لحج جنوب البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش الوطني أفشل هجوماً شنته ميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في الجبهة الشرقية بمديرية القبيطة"، على الحدود الإدارية مع محافظة تعز.

وأضاف أن جنود الجيش "شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير تباب الكرب المطلة على منطقة المغنية بالقرب من جبل جالس الاستراتيجي".

وذكر المصدر أن المعارك أسفرت أيضاً عن مصرع وجرح ما لا يقل عن 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وأشار إلى أن الجيش استعاد عدداً من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

إلى ذلك، قُتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، الخميس، خلال المعارك الدائرة في جبهة مقبنة، غرب محافظة تعز.

الجيش اليمني في جبهة تعز (أرشيفية)
الجيش اليمني في جبهة تعز (أرشيفية)
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وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش الوطني أفشلت هجوماً شنته ميليشيا الحوثي في جبل العودين والمطاحن والطوير الأعلى، في محاولة فاشلة لاستعادة ما خسرته.

وأكد المصدر مصرع ما لا يقل عن 36 من عناصر الميليشيا الحوثية وجرح العشرات خلال المواجهات الدائرة في جبهة مقبنة، بحسب المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من عناصر الميليشيات واستعادة مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كما شنت قوات الجيش الوطني هجوماً عنيفاً على ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الزَّبّيرة بعزلة قدس، جنوب محافظة تعز.

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