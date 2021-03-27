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تنبيه من ارتفاع عدد الإصابات الحرجة بكورونا في اليمن

People recovering from the coronavirus disease (COVID-19) are pictured at a quarantine ward of a hospital in Sanaa, Yemen June 11, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah
من مستشفى يتم فيه علاج المصابين بكورونا في صنعاء
فيروس كورونا

تنبيه من ارتفاع عدد الإصابات الحرجة بكورونا في اليمن

منسقة المنظمة في اليمن: الكثير من المرضى الذين نراهم يصلون للأسف بحالة حرجة ويصعب علاجهم لأن معظمهم يحتاج مستويات عالية من الأكسجين والرعاية الطبية

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عدن – فرانس برس

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نبّهت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، إلى وجود "ارتفاع حاد" في أعداد الإصابات الخطرة بفيروس كورونا في اليمن، حيث أتت الحرب على الكثير من المنشآت الصحية.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إنها تسجّل "ارتفاعاً حاداً في أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يعانون من حالات حرجة تستدعي الاستشفاء، وذلك في عدن (جنوبا) وفي مختلف أنحاء اليمن".

من مستشفى يتم فيه علاج المصابين بكورونا في صنعاء
من مستشفى يتم فيه علاج المصابين بكورونا في صنعاء

ونبّه رئيس بعثة المنظمة في اليمن رفاييل فيخت إلى أن "الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأسابيع الماضية يعد مثيراً للخوف ويشكل مدعاة قلق كبيرة".

ودعا المسؤول المنظمات الإنسانية إلى "زيادة حجم استجاباتها الطارئة لمرض كوفيد-19 بسرعة"، كما حضّ المانحين الدوليين على توفير دعم أكبر.

من جهتها، قالت منسقة "أطباء بلا حدود" في اليمن لاين لوتنز إن "كثيراً من المرضى الذين نراهم يصلون للأسف بحالة حرجة".

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وأضافت أن علاجهم صعب لأن معظمهم يحتاج "مستويات عالية من الأكسجين والرعاية الطبية"، في حين أن قدرة اليمن على توفير رعاية مركزة "محدودة".

ودعت "اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا" الحكومة الثلاثاء الماضي لإعلان "حالة الطوارئ الصحية"، وكذلك "تفعيل قرار حظر التجول الجزئي بحسب تقديرات السلطات المحلية"، وذلك "تحسباً لتفشي موجة ثانية" من الوباء.

ويسجل اليمن حالياً نحو 100 إصابة يومية بكورونا، رغم أنه ظلّ بمنأى عن الوباء في بداية تفشيه. لكن يقدر خبراء أن أعداد الإصابات أعلى بكثير بسبب نقص الفحوص.

ورسميّا، سجّل البلد الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة نحو 3900 إصابة و820 وفاة جراء كوفيد-19.

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