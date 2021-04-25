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رئيس أركان اليمن: معركتنا هي جبهة أمامية لكل العرب ضد إيران

اليمن والحوثي

رئيس أركان اليمن: معركتنا هي جبهة أمامية لكل العرب ضد إيران

رئيس أركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز يتفقد سير العمليات القتالية في جبهات المنطقة العسكرية الثالثة

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أكد رئيس أركان الجيش اليمني وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، السبت، أن المعركة التي يخوضها اليمنيون الآن "تمثل الجبهة الأمامية لكل العرب ضد أطماع طهران التوسّعية في المنطقة".

وثمّن بن عزيز، خلال تفقده الميداني لسير العمليات القتالية في جبهات المنطقة العسكرية الثالثة، الدعم والإسناد الذي يقدّمه تحالف دعم الشرعية "في معركة العروبة والمصير المشترك".

واطلع رئيس الأركان اليمني على أحوال المقاتلين وما يحققونه من نصر وما يقدمونه من تضحيات في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.

الفريق الركن صغير بن عزيز يستمع إلى قيادات الجبهات
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كما استمع من قيادات الجبهات إلى الخسائر البشرية والمادية التي تكبّدتها ميليشيا الحوثي على يد الجيش والمقاومة.

وشدد رئيس أركان الجيش اليمني على "استمرار العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال حتى دحر أذناب إيران من كل شبر في اليمن واستعادة الدولة اليمنية".

من جانبه، أشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة إلى "المعنويات العالية" التي يتمتع بها منتسبو المنطقة وجاهزيتهم لـ"إفشال كل مخططات ميليشيا الحوثي الإيرانية والتعامل مع هجماتها الانتحارية وتحويلها إلى جحيم على إيران وأدواتها".

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