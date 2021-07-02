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الحديدة.. القوات المشتركة "تسحق" هجوماً حوثياً في حيس

Yemen's Houthi militia ride in the back of vehicle during withdrawal from Saleef port in Hodeidah province. (Reuters)
مقاتلون حوثيون في الحديدة (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الحديدة.. القوات المشتركة "تسحق" هجوماً حوثياً في حيس

الميليشيا نفذت هجومهاً من أماكن تمركزها في قريتي بيت بيش (شمال حيس) والحلة الواقعة (شمال غرب حيس) صدته القوات المشتركة في الساحل الغربي

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الخميس، عن سحق هجوم واسع للميليشيات الحوثية من محورين في قطاع جبهة حيس جنوبي الحديدة، غربي البلاد.

وأكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي إنها كبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر كبيرة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنها اشتبكت مع مجاميع حوثية مهاجمة بمختلف أنواع الأسلحة وتحت غطاء ناري مكثف، في محاولة من الميليشيات لاختراق الخطوط الأمامية للجبهة في حيس.

الجيش اليمني في حيس (أرشيفية)
الجيش اليمني في حيس (أرشيفية)

وأوضح أن الميليشيات نفذت هجومهاً من أماكن تمركزها في قريتي بيت بيش (شمال مدينة حيس) والحلة (شمال غرب حيس).

وأكد أن القوات المشتركة وجهت ضربات موجعة وحاسمة للميليشيات وتمكنت من سحق الهجوم الحوثي، وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف العناصر المهاجمة.

كما لفت إلى أن الميليشيات لجأت في الانتقام من المدنيين، إذ قصفت الأحياء السكنية في منطقة بيت مغاري، بعد فشلها في تحقيق أي تقدم بجبهات القتال.

القوات المشتركة على جبهات القتال في الساحل الغربي (أرشيفية)
القوات المشتركة على جبهات القتال في الساحل الغربي (أرشيفية)
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في السياق نفسه، رصدت القوات المشتركة طائرات "درون" استطلاعية أطلقتها ميليشيات الحوثي فوق مديرية التحيتا، بمحافظ الحديدة.

وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي أطلقت 5 طائرات استطلاع فوق مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إفشال القوات المشتركة محاولة تسلل للحوثيين في المديرية ذاتها، كما أخمدت تحركات حوثية لاستحداث تحصينات قتالية قرب خطوط التماس في عدة جبهات بالساحل الغربي.

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